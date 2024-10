Bu hafta Bitcoin fiyatıyla birlikte birçok önemli gösterge de yükselişe geçti. Kripto para piyasasının genelinde olumlu bir hava hakim.

Zincir üstü kripto para analitik platformu Santiment, Bitcoin balinaları tarafından gerçekleştirilen işlemlerin hacminin son 10 haftanın zirvesine yükseldiğini bildirdi. 15 Ekim’de 100.000 dolardan fazla değere sahip 11.697 transfer gerçekleşti ve 16 Ekim’de de balina faaliyetlerindeki artış devam etti.

Santiment ayrıca sosyal medya aktivitesinin büyük ölçüde altcoin’lerden Bitcoin’e kaydığını, tüm tartışmaların yaklaşık %25’ini Bitcoin’in oluşturduğunu gösteriyor.

Santiment, kâr realizasyonu ve FOMO’nun ciddi şekilde artması nedeniyle yükseliş trendinin kısa vadede duraklayabileceğini öngördü uzun vadeli göstergelerin olumlu olduğunu belirtti.

🐳 Bitcoin's whale transactions have spiked to their highest level in over 10 weeks, with 11,697 $100K+ transfers on the network Tuesday, and Wednesday on pace for a high mark as well.

Bitcoin Korku ve Açgözlülük Endeski de yükselişlerle birlikte 73 puanla “Açgözlülük” bölgesine giriş yaptı. Endeks son olarak geride bıraktığımız Temmuz ayında bu seviyelere yükselmişti. Bu hafta yaşanan yükselişlerin bir sonucu olarak Bitcoin’in piyasa hakimiyeti de son birkaç yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Tradingview verilerine göre Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin %58,98’le son 3,5 yılın zirvesini kaydetti. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti 2021 yılının Nisan ayından bu yana %58,98’e ulaşamamıştı. ITC Crypto’nun kurucusu Benjamin Cowen 16 Ekim’de X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Bitcoin’in piyasa hakimiyetinin Aralık ayına kadar %60’ı aşabileceğini öngördü. Cowen, bu seviyenin aşılma olasılığının aşılmama olasılığından daha yüksek olduğunu iddia etti.

Still think this is the most likely scenario. #BTC dominance tops at ~60% between Sep-Dec 2024, and then goes down in 2025.

Obviously I don't know the *exact* top.

But I think it is more likely to overshoot 60% than not make it there, especially with #ALT / #BTC pairs still… https://t.co/xuXOGcMHMW pic.twitter.com/YtsvBK2GZt

— Benjamin Cowen (@intocryptoverse) October 16, 2024