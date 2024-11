Son 24 saatte %4’ün üzerinde değer kazanarak 97.846 dolara kadar yükselen Bitcoin’in piyasa değeri de 2 trilyon dolara yaklaşarak yeni bir rekor kırdı.

CoinGecko verilerine göre son 24 saatte yaşanan yükselişler sonucunda Bitcoin’in toplam piyasa değeri 1,933 trilyon doların üzerine yükseldi. Bu süreçte kripto para piyasasının toplam değeri ise 3,34 trilyon doları aştı.

Son yükselişle birlikte Bitcoin’in piyasa değeri, dünyanın altıncı büyük şirketi olan Saudi Aramco’nun değerini geride bıraktı ve e-ticaret devi Amazon ile arasında yalnızca 230 milyar dolarlık fark kaldı. Saudi Aramco, Suudi Arabistan devletine ait bir petrol ve doğal gaz şirketi olarak faaliyet gösteriyor.

Bitcoin şu anda altın piyasasının %11’i büyüklüğüne ulaşmış durumda. Altın piyasası, Companiesmarketcap verilerine göre 17,68 trilyon dolarlık bir değere sahip. Ayrıca Bitcoin’in piyasa değeri, dünyanın en büyük şirketi Nvidia’nın piyasa değerinin yarısından fazlasını oluşturuyor. Nvidia’nın piyasa değeri 3,6 trilyon dolar seviyesinde.

Bitcoin’deki yükseliş trendi, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın kripto politikalarına özel bir Beyaz Saray pozisyonu oluşturmayı tartışmasıyla hız kazandı.

Piyasa analisti Tony Sycamore, “Alıcılar satıcıları köşeye sıkıştırıyor,” yorumunu yaptı. Sycamore, Bitcoin’in 100.000 dolara yaklaştıkça dalgalanmalar yaşayabileceğine de dikkat çekti.

Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Bitcoin’in global servet transferini yeniden şekillendirdiğini belirterek şunları kaydetti:

BTC fiyatındaki yükseliş trendini güçlendiren bir diğer gelişme de MicroStrategy’nin yaptığı duyuru oldu. MicroStrategy kısa bir süre önce yaptığı açıklamada BTC alımlarını hızlandırmayı planladığını duyurdu. Ayrıca, ABD’deki spot Bitcoin ETF opsiyonlarının piyasaya sürülmesi, bu haftaki yükselişleri destekleyen bir diğer faktör oldu.

Bitcoin price nearing $100K, market cap approaching $2 trillion. If Bitcoin was a company, it would be 6th biggest globally just behind Amazon and just ahead of Aramco pic.twitter.com/KdjfiSXyYS

— David Ingles (@DavidInglesTV) November 21, 2024