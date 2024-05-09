BTC fiyatı 18 ay önce 17.000 dolar bandında işlem görürken Bitcoin’in madencilik zorluğunda benzer bir negatif ayarlama gerçekleşmişti.

Bitcoin ağının madencilik zorluğunda 2022 yılının Aralık ayından bu yana en büyük negatif zorluk ayarlaması gerçekleşti.

Bitcoin veri sağlayıcısı Bitbo’ya göre Bitcoin ağının madencilik zorluğu, Perşembe günü 842.688 blok yüksekliğinde %5,7 düşüşle 83,1 trilyona geriledi.

Bitcoin’de Madencilik Zorluğu Düştü

Bitcoin’de madencilik zorluğu metriği, yeni bir bloğun üretilmesinin ne kadar zor ve zaman alıcı olduğunu ölçümlüyor. Bitcoin ağındaki aktif madencilerin sayısı arttığında madencilik zorluğu artıyor, düştüğünde ise Bitcoin madenciliği daha da kolaylaşıyor.

Bitcoin ağında madencilik zorluğu, her 2.016 bloktan sonra, yani kabaca her iki haftada bir otomatik olarak ayarlanıyor.

Bitcoin ağının madencilik zorluğun bu denli büyük bir negatif zorluk ayarlaması, 18 ay önce Bitcoin 17.000 dolar seviyesinde işlem görürken gerçekleşmişti. Mevcut durumda ise Bitcoin 61.700 dolar bandında işlem görüyor.

Popüler kripto para borsası Bitget, bundan birkaç gün önce ilginç bir şekilde Bitcoin ağının madencilik zorluğunun, FTX’in çöküşünden sonraki en büyük negatif zorluk ayarlamasına doğru ilerlediğini bildirmişti. Bitget’in bu öngörüsünün nedeni, Bitcoin blok ödülü yarılanması sonrasında ağın hash oranının %10 azalmasıydı.

Bitget, Bitcoin ağının madencilik zorluğunun yalnızca %4 oranında düşeceğini tahmin ediyordu. Ancak Perşembe günü 842.688 blok yüksekliğinde %5,7 düşüşle 83,1 trilyona geriledi.

Bitget, madencilik zorluğundaki düşüşün madenci kârlılığı ile işletme maliyetleri arasındaki dengeyi değiştirebileceğini söyledi.

Madenciler Artık Daha Az Zorlanacak

Bitcoin’in madencilik zorluğundaki bu düşüş, Bitcoin blok ödülünün 6,25 BTC’den 3,125 BTC’ye gerilediği yarılanma olayından üç hafta sonra geldi. Bitcoin madencilik zorluğundaki negatif ayarlama, ağdaki blokların son iki haftaya kıyasla çok daha kolay bir şekilde çıkarılmasıyla sonuçlanabilir.

Bitcoin’de 20 Nisan’da gerçekleşen blok ödülü yarılanması öncesinde ve sonrasında madencilik zorluğu sırasıyla %4 ve %2 oranında artarak 88,1 trilyona ulaştı. Bu artış, Runes protokolünün lansmanının yarattığı heyecana bağlanabilir.

Bitcoin’de madencilerin hash oranı ve madencilik zorluğu ve işlem ücreti gelirlerinin düşmesiyle nasıl başa çıkacağını hep birlikte göreceğiz.