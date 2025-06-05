Bitcoin, 105 bin dolar seviyelerinde seyrederken gözler cuma günü açıklanacak ABD istihdam verisine çevrildi.

Bitfinex analistleri, verilerin zayıf gelmesi hâlinde Fed’in faiz indirimlerine erken başlama ihtimalinin artacağını, bunun da Bitcoin fiyatını 120 dolar ile 125 bin dolar bandına taşıyabileceğini belirtiyor.

Ancak beklentilerin üzerinde bir istihdam artışı, faiz indirimi umutlarını geciktirerek doların güçlenmesine yol açabilir. Böyle bir senaryoda Bitcoin’in 95 bin dolara kadar gerileyebileceği ifade ediliyor.

Fed’in Hamlesi İçin Gözler İstihdam Verisinde

ABD’de açıklanacak tarım dışı istihdam raporunun, nisan ayındaki 177 bin kişilik artışa kıyasla yavaşlaması bekleniyor. Tahminler 125 ila 130 bin arasında yeni istihdam yaratıldığı yönünde ilerliyor. İşsizlik oranının yüzde 4,2’de sabit kalması, saatlik ortalama ücretlerin ise aylık bazda yüzde 0,2 ila 0,3 oranında yükselmesi bekleniyor.

Bitfinex’e göre, zayıf bir rapor enflasyonun gevşediği algısını destekleyerek Fed’i daha erken harekete geçirebilir. Analistler, “Bitcoin 105 bin doların üzerinde kalırsa, haziran ayında 120 bin dolar ile 125 bin dolar hedeflenebilir.” değerlendirmesini yaptı. Öte yandan Fed’in kararını etkileyecek faktörler arasında yalnızca istihdam değil, diğer ekonomik göstergeler de yer alıyor.

Güçlü veriler ise faiz indirimi ihtimalini geciktirebilir. Böyle bir durumda dolar değer kazanırken Bitcoin, 102 bin dolar seviyesinde destek arayabilir. Analistler, olası düşüşte 95 bin dolar ile 97 bin dolar aralığında yeni bir taban oluşabileceğini düşünüyor. Rapora dair beklentiler, özellikle kısa vadeli yatırımcılar açısından önemli bir dönüm noktası olarak görülüyor.

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Kripto Piyasasında Satış Baskısı Artıyor

Öte yandan, BRN Baş Araştırma Analisti Valentin Fournier, kripto piyasalarında zayıflayan ivme ve artan halka arz hazırlıkları nedeniyle daha temkinli bir pozisyon alınması gerektiğini savunuyor.

Fournier’e göre, ETF girişlerinin azalması, kripto şirketlerinin halka arz planları ve fiyatlardaki düşüş, iç yatırımcıların yüksek değerlemelerden çıkış aradığına işaret ediyor. Örneğin Circle, Pump.fun’ın token satışının ardından 1 milyar dolarlık hisse satışına çıkarak şirket değerlemesini 6,9 milyar dolara yükseltti. Kraken’in de 2025 yılı içinde halka arz yapmayı planladığı bildiriliyor.

ABD merkezli spot Bitcoin ETF’lerine yönelen fonlar da zayıfladı. Salı günü 375 milyon dolar olan girişler, çarşamba günü 87 milyon dolara kadar düştü. Ethereum ETF’leri de aynı dönemde 57 milyon dolarlık girişle önceki günlere kıyasla yarı yarıya azaldı.

Fiyatlar Geriliyor, Yatırımcı Güvenini Test Ediyor

Son fiyat hareketleri de piyasadaki kararsızlığı yansıtıyor. Bitcoin son bir haftada yüzde 3,5, Ethereum yüzde 4,3, Solana ise yüzde 11,8 oranında değer kaybetti. En büyük kaybı yaşayan varlık ise Solana oldu.

Fournier, “Makroekonomik veriler olumlu gelse de kripto piyasaları bunu fiyatlamıyor. Artan halka arz hareketleri, içeriden çıkış sinyalleri veriyor. ETF’lere yönelik ilginin azalması ve fiyatlardaki zayıflama, piyasadaki yorgunluğun açık göstergesi.” ifadelerini kaydetti.

Analist, portföy risklerini azaltarak daha savunmacı bir strateji izlediklerini ve kısa vadede düşüşün kademeli olarak sürebileceğini dile getirdi.