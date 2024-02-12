Bitcoin, 7 Şubat’ta ralliye başlayarak her gün ortalama 1.000 dolar yükseldi. BTC, 5-11 Şubat haftasını son 2 yılın en yüksek seviyesinde kapattı.

Cumartesi ve pazar günleri de yükseliş ivmesini korumayan Bitcoin, haftayı 48.000 doların üzerinde kapatmayı başardı. BTC, Aralık 2021’den beri ilk kez bu kadar yüksek bir haftalık kapanış gerçekleştirdi.

Bir sonraki halving’in yalnızca birkaç ay uzakta olduğu ve geçmişte her seferinde boğa piyasalarının fitilini ateşlediği, göz önüne alındığında, topluluğun da beklenen etkinlik tarihine kadar artık düzeltme yaşanmayacağını düşünmeye başlaması şaşırtıcı değil.

BTC Haftayı 2 Yılın Zirvesinde Kapattı

BTC, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) ocak ayı ortalarında 11 spot Bitcoin ETF’ye onay vermesinin ardından çakıldı. Bu klasik “haberi sat” olayında kripto para, ETF’lerin işleme açıldığı gün 49 bin doların üzerine fırladı, sonraki iki haftada ise 10 bin dolardan fazla düştü.

Bitcoin 38.500 dolarda dip yaptıktan sonra, boğalar yükselişe oynamaya başladı. Kripto para böylece iki hafta boyunca yükseliş gösterdi.

BTC, haftalık kapanışta 48.300 doların üzerinde ocak ortasında görülen düzeltmenin izlerini tamamen silmiş durumdaydı. Geçtiğimiz haftaki kapanış, boğa piyasasının sonlarına denk gelen Aralık 2021’den beri görülen en yüksek haftalık kapanışı temsil ediyor.

Kripto topluluğunun yükselişin ilerleyen haftalarda da süreceği yönündeki beklentisi, en azından gün itibarıyla doğru çıktı. Bitcoin, akşam saatlerinde 50 bin doların üzerine yükseldi.

ETF’lere Bitcoin akışının yıl içinde 130 milyar doları bulması bekleniyor. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, bu doğrultuda BTC’nin yıl içinde 112 bin doları görebileceğini öne sürdü.

Bir Daha 40 Bin Doların Altına Düşmeyebilir Mi?

Spot Bitcoin ETF’leriyle ilgili beklenti, pozitif duyarlılığın yalnızca bir kısmından sorumlu. Bir diğer faktör ise yaklaşık iki ay içinde gerçekleşecek dördüncü Bitcoin halving. Blok ödülünü yarı yarıya azaltan halving, her dört yılda bir gerçekleşiyor.

Halving sonrası Bitcoin fiyatı, talebin aynı kalması veya yükselmesi durumunda teorik olarak artmalı. Kripto para, önceki halving’lerin hepsinde benzer bir davranış gösterdi.

Aynı durumun tekrar yaşanacağının bir garantisi olmasa da PlanB ve Lark Davis gibi analistler, Bitcoin blok ödülü yarılanmasına kadar BTC fiyatında düzeltme yaşanmayacağını düşünüyor.

PlanB daha da ileri giderek, BTC fiyatının 2 yıllık ve 5 aylık gerçekleşen fiyat göstergelerine dayalı olarak bir daha 40 bin doların altına düşmeyebileceğini öne sürdü.