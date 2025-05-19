Bitcoin, zincir üstü verilerde yeni bir dönüm noktasına ulaştı. Kripto paranın gerçekleşmiş sermaye değeri, üst üste dördüncü haftada yeni zirveye çıkarak 906,04 milyar dolara yükseldi.

Bu gösterge, dolaşımdaki tüm harcanmamış Bitcoin işlemlerinin (UTXO) alım fiyatı üzerinden toplam değerini ölçüyor. Bitcoin, 103.000 seviyesindeki kritik desteğin üzerinde yatay seyrederken, bu metriğin de önceki rekorunu geride bıraktığı görülüyor.

Uzmanlar, bu eğilimin tarihi bir boğa koşusunun habercisi olabileceği görüşünde.

Güçlü Yükseliş Sinyali mi?

Mevcut dar bantta hareket başladığından bu yana, yani 8 Mayıs’tan beri, Bitcoin’e 14,4 milyar dolarlık yeni sermaye girişi oldu. Bu da gerçekleşmiş sermaye değerinde %1,61’lik artış anlamına geliyor.

CryptoQuant’ın son raporuna göre, bu veriler yatırımcı girişlerinin istikrarlı biçimde sürdüğünü gösteriyor. Analize göre Bitcoin, 104.731 direncini net biçimde aşarsa sıradaki hedef 107.757 olacak. Bu seviyenin de geçilmesi halinde yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) kapıda olabilir.

Dikkat çeken bir diğer gelişme, büyük yatırımcıların piyasadaki birikimi oldu. Son 10 günde 100 ile 1.000 BTC arasında tutan cüzdanların toplam bakiyesi 122.540 adet BTC arttı; bu da %2,2’lik bir büyümeye işaret ediyor.

Kurumsal ilgi ise dengeli seyretmiyor. Bu süreçte BlackRock, portföyüne 10.302 adet BTC ekleyerek toplam 631.902 adede ulaştı. Diğer büyük fonlar ise ya pozisyonunu korudu ya da kısmen azalttı.

CryptoQuant, gerçekleşmiş sermaye değerindeki bu yükselişin piyasa güvenini yansıttığını vurguluyor. Bu trend devam ederse, fiyat artışını destekleyip tarihi bir boğa koşusunu tetikleyebilir.

Haziranda Patlama Mı Bekleniyor?

Matrixport’un son piyasa güncellemesi de benzer bir tabloya işaret ediyor. Bitcoin’deki yükseliş, birden fazla olumlu katalizörden destek buluyor. ABD teknoloji şirketlerinin ilk çeyrek bilançoları ve yapay zekâya dair harcamalara ilişkin endişelerin azalması, varlık fiyatlarında büyümenin önünü açtı. Güçlü finansal sonuçlar ve büyük teknoloji şirketlerinin piyasaya olan güveni artırması, hem hisse senedi hem de kripto piyasalarını yukarı taşıdı.

Siyasi gelişmeler de sürece etki ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, yatırımları teşvik eden ve vergi indirimlerini, regülasyon gevşemelerini kapsayan politikaları gündeme getirdi. Matrixport, Nisan ortasından itibaren trend modelinin yükselişe geçtiğini ve Temmuz ayına kadar riskli varlıklar için olumlu bir dönem beklediğini bildirdi. Bu süreç, ikinci çeyrek bilançolarının açıklanması, 90 günlük gümrük tarifesi ateşkesinin sona ermesi ve likiditenin zirveye çıkmasıyla çakışıyor.

Yaklaşan bir başka önemli gelişme ise, Mayıs sonunda yapılacak 5 milyar dolarlık FTX alacaklı ödemeleri. Bu fonun bir kısmının kripto piyasasına girmesi ve ETF ile stablecoin büyümesiyle birlikte Bitcoin’de yükselişin Haziran ayında hız kazanabileceği öngörülüyor.