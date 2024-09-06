İşte eylül ayında BTC fiyatının yükseltebilecek şeyler.

Özet:

Bitcoin’in düşüş trendi, yeni pozitif sinyallere göre yakında yerini ralliye bırakabilir.

Diğer bazı göstergeler ise düzeltmenin henüz son bulmadığına işaret ediyor.

BTC Yükselecek Mi?

Bitcoin, birkaç haftadır 55 bin dolar ile 65 bin dolar arasında dalgalanıyor. Kripto para, bugün uzun süredir ilk kez 55 bin doların altına geriledi. BTC, haber yayın saati itibarıyla 53.800 dolardan işlem görüyor.

Kripto para güç kaybediyor olsa da yeni bir ralliye işaret eden üç önemli faktör bulunuyor. Bunlardan ilki, belki de en önemlisi, ABD Merkez Bankası (Fed).

Fed’in 18 Eylül’deki toplantıda faiz oranlarını düşürmesi bekleniyor. Faiz oranları düşünce kredi almak ucuzluyor ve yatırımcıların BTC gibi riskli varlıklara iştahı artıyor. Fed Başkanı Jerome Powell ağustos ayında faiz indirimi sözü verdiğinde, Bitcoin fiyatı fırlamıştı.

Balinaların son dönemlerdeki faaliyetleri de olumlu sinyal veriyor. Büyük yatırımcılar geçtiğimiz haftalardaki fiyat diplerini alım fırsatı olarak değerlendirdi. Cüzdanında 100-1.000 arası BTC bulunduran yatırımcılar, artık arzın yüzde 20’den fazlasını, yani 230 milyar doları kontrol ediyor. 100’den fazla BTC’si bulunan adres sayısı da 16.120’ye yükseldi.

Bitcoin biriktirmek dolaşımdaki arzı azaltacağından dolayı, kalan arzın fiyatını artırabilir. BTC balinalarının sayısının artması, ayrıca piyasaya daha fazla sermaye gireceği anlamına geliyor ve olumlu değerlendiriliyor.

Son olarak, borsalardaki Bitcoin giriş ve çıkışı yükseliş sinyali veriyor. Geçtiğimiz hafta boyunca borsalardan çekilen BTC miktarı, borsalara yatırılan BTC miktarını geride bıraktı.

Olumsuz İşaretler

Bitcoin düzeltmesinin süreceğinin ipuçlarını veren önemli bir gösterge bulunuyor. Madenciler, kripto analist Ali Martinez’e göre hafta sonu boyunca 2.600 BTC sattı.

Madenciler en büyük yatırımcı gruplarından biri. Toplu olarak BTC satmaları durumunda dolaşımdaki BTC arzı artıyor, dolayısıyla talebin bu artışa yetişemediği durumlarda fiyat düşüyor.

Bitcoin madencileri genelde operasyonel masraflarını karşılamak için BTC satıyor. Normalden daha fazla satış yapmaları, kâr marjlarının azaldığını ve piyasaya zor koşulların hakim olduğunu ortaya koyuyor.