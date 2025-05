Bitcoin, ikinci çeyreğe oldukça sert başladı. Nisan ayının başında 75.000 doların altına inerek son 5 ayın en düşük seviyesini gördü.

Öte yandan düşüş, ABD Başkanı Trump’ın küresel ticaret savaşını tırmandırdığı döneme denk geldi. Ancak Çin dışındaki ülkelere yönelik gümrük vergilerinin askıya alınmasıyla birlikte belirsizlik azaldı. Bitcoin, yalnızca birkaç hafta içinde 20.000 dolar değer kazanarak toparlandı. 90.000 doların üzerine çıktıktan sonra ise 93.000–95.000 dolar bandında sıkıştı.

Dün kısa süreli bir düşüş girişimi yaşansa da destek seviyesi korundu. Bitcoin yeniden üst sınıra yönelirken, teknik veriler yakın zamanda sert bir fiyat hareketine işaret ediyor.

The Bollinger Bands are squeezing on the 4-hour chart for #Bitcoin $BTC! A major price move could be just around the corner. pic.twitter.com/uvrel12QVp — Ali (@ali_charts) May 1, 2025

Bollinger Bantları Alarm Veriyor

Kripto analisti Ali Martinez, azalan oynaklığa dikkat çekti. 4 saatlik grafikte Bollinger Bantları’nın daraldığını belirten Martinez, büyük bir fiyat hareketinin yaklaşmakta olduğunu söyledi. Bu göstergeler, yön belirtmese de Bitcoin’in 93.198 dolar seviyesinin üzerinde tutunması durumunda yukarı yönlü bir hamle bekleniyor. 95.870 doların aşılmasıyla birlikte fiyatın 114.230 dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

If #Bitcoin $BTC breaks and holds above $95,870, the next key target, based on the MVRV Pricing Bands, is $114,230. pic.twitter.com/iKPJvVaUtA — Ali (@ali_charts) April 30, 2025

Kurumsal Alımlar Hızlandı

İkinci ve üçüncü sinyaller kurumsal alımlara işaret ediyor. Balinalar son 2 haftada 4 milyar dolar değerinde Bitcoin topladı. Ayrıca, 17–30 Nisan tarihleri arasında Bitcoin ETF’lerine düzenli girişler yaşandı. Bu trend dursa da, son çıkış yalnızca 56,3 milyon dolardı; bu da önceki milyarlık girişlerin yanında oldukça sınırlı kaldı.

Martinez, bu hareketlerin Bitcoin Birikim Trend Skoru’nu 1’e yaklaştırdığını ve büyük yatırımcıların ciddi alım yaptığını vurguladı.

The #Bitcoin $BTC Accumulation Trend Score is nearing 1, signaling that larger entities, or a significant portion of the network, are actively accumulating. pic.twitter.com/eJavuF8Dmb — Ali (@ali_charts) April 30, 2025

Borsalardaki BTC Miktarı Azalıyor

Bitcoin arzındaki daralma sinyallerinden biri de borsalardaki BTC miktarının düşmesi. Son veriler, bu miktarın 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor. Analistlere göre bu gelişme fiyat için olumlu bir işaret olsa da etkisinin görülmesi zaman alabilir.