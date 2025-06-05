Bitcoin, Mayıs ayında gördüğü zirveye yakın seviyelerde seyrederken arz daralmasına işaret eden yeni veriler, güçlü bir yükselişin habercisi olabilir.

Sygnum Bank’ın Haziran 2025 Yatırım Görünümü raporuna göre, Bitcoin’in güvenli liman olarak benimsenmesi ve kurumsal yatırımcıların artan ilgisi, piyasadaki likit arzı yapısal olarak azaltıyor.

Borsalardaki BTC Stoğu 1 Milyon Azaldı

Son 18 ayda, merkezi borsalarda tutulan Bitcoin miktarı yaklaşık 1 milyon adet azaldı. Bu düşüş, toplamda yüzde 30’luk bir kayba işaret ediyor. ETF’ler ve benzeri yatırım araçlarının etkisiyle, geleneksel hisse ve tahvil piyasalarından ciddi bir sermaye çıkışı kriptoya yöneldi.

Uzmanlara göre, borsalardan çekilen BTC’ler uzun vadeli saklama cüzdanlarına aktarılıyor. Bu davranış biçimi, yatırımcıların satış niyetinden çok, varlıklarını elde tutma eğiliminde olduğunu gösteriyor. Sygnum, ETF’ler dışında bazı devletlerin Bitcoin’i rezervlerine katma planlarının da potansiyel bir talep şoku yaratabileceğini belirtiyor. Bankaya göre, bu gelişmeler boğa piyasasının devamı için zemin hazırlıyor.

İlgili: Bitcoin Doların Yerini mi Alacak? Ünlü CEO’dan Dikkat Çeken Uyarı

ABD’de 3 Eyalet Bitcoin’i Rezerv Olarak Tanıyor

Kurumsal alımlarla birlikte devletlerin dijital varlıklara ilgisi de dikkat çekici bir boyuta ulaştı. Amerika Birleşik Devletleri’nde New Hampshire, Bitcoin’i kamu rezervlerine eklemeye yönelik yasa tasarısını kabul eden ilk eyalet oldu. Teksas ise eyalet valisinin açık desteğiyle bu yönde ilerleyen bir diğer bölge olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası alanda da benzer adımlar atılıyor. Pakistan hükümeti ile İngiltere’de yükselişte olan Reform UK Partisi, merkez bankası rezervlerine Bitcoin eklemeyi gündeme aldı. Çin’de bazı politika kurumlarının benzer öneriler sunduğu, hatta kulislerde resmi olmayan alımların başladığı konuşuluyor.

Sygnum analistleri, devletlerin resmi olarak Bitcoin alımına başlaması durumunda bunun ciddi bir fiyat artışına yol açabileceği görüşünde hemfikir. Hem kurumsal hem de kamu düzeyinde gelen bu sinyaller, Bitcoin’in küresel finans sisteminde daha merkezi bir konuma oturabileceğine işaret ediyor.