Bitcoin’in fiyatı, bir haftadan daha kısa bir süre içerisinde 70.000 dolardan 60.000 doların altına geriledi.

Kripto para topluluğu Bitcoin’de kısa sürede gerçekleşen bu devasa düşüşün olası nedenlerini merak ediyor. Bitcoin’deki düşüş ABD’deki gelişmelerle bağlantılı görünüyor.

İşte Bitcoin’in hafta boyunca 10.000 dolar değer kaybetmesinin olası nedenleri:

ABD Ekonomisindeki Zayıflık

Geride bıraktığımız Pazartesi günü Bitcoin fiyatı 3.000 dolarlık artış yaşadı ve Haziran ayının başlarından sonra ilk kez 70.000 dolara ulaşmasıyla başladı. Bu yükseliş, Donald Trump’ın Nashville’deki Bitcoin 2024 konferansında SEC Başkanı Gary Gensler’ı görevden alma sözü vermesinin ardından geldi.

Ancak kripto para piyasasındaki bu yükseliş trendi kısa sürdü. Pazartesi günü Bitcoin hızla değer kaybetmeye başladı ve hafta sonuna doğru daha da düştü. Cuma akşamı, ABD’nin Temmuz ayı işsizlik raporu açıklandıktan sonra Bitcoin 62.200 dolara kadar geriledi. Rapora göre, ABD işsizlik oranı %4,3 ile Ekim 2021’den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu gelişme yalnızca kripto para piyasasında değil aynı zamanda da Wall Street’te sert düşüşleri tetikledi.

Bitcoin, hafta sonu boyunca düşüş trendini sürdürdü ve kısa bir süre önce 60.000 doların altına gerileyerek son üç haftanın en düşük seviyesine ulaştı.

Fed’in Bir Sonraki Hamlesi

ABD ekonomisindeki kötü gidişat nedeniyle gözler ABD merkez bankası Fed’in bir sonraki hamlesine çevrildi. Bu hafta başında İngiltere Merkez Bankası, pandemiden bu yana ilk kez faiz oranlarını 0,25 puan düşürdü. Fed ise henüz bu yönde bir hamle yapmadı. Dolayısıyla ABD’de faiz oranları %5,25-%5,50 aralığında kalmaya devam ediyor.

ABD’de resesyon çanları çalarken Fed Başkanı Jerome Powell üzerindeki baskı artıyor. Bazı siyasiler Powell’dan tatil planlarını iptal edip faiz oranlarını düşürmesini talep ediyor. Faiz indirimleri kripto para piyasası için olumlu bir gelişme olarak yorumlanıyor. Zira faiz oranlarının düşmesi, borçlanmayı kolaylaştıracağından kripto paralar gibi yüksek riskli olarak kabul edilen varlıklara yönelik ilgiyi arttırması bekleniyor.

Fed’in faiz indirimine gidip gitmeyeceğine yönelik belirsizlik, bazı yatırımcıların kripto para piyasasından çekilmesiyle sonuçlanmış olabilir.

ETF Çıkışları

ABD ekonomisindeki zayıflık ve Fed’in belirsizliği, kripto para yatırımcılarını korkutmuş olabilir. Büyük yatırımcılar, kripto paralara yatırım yapmak için genellikle ETF’leri kullanmayı tercih ediyor. Veriler, Cuma günü spot Bitcoin ETF’lerinde yaşanan çıkışların 240 milyon doları aştığını gösteriyor. Böylelikle Bitcoin ETF’lerindeki günlük çıkışlar, son üç ayın en yüksek seviyesine ulaştı. İkinci işlem haftasını tamamlayan Ethereum ETF’lerinde de çıkışlar devam ediyor.

Geçmişte, ETF çıkışlarının Bitcoin’in fiyatı üzerinde hemen etkisi olduğu gözlemlenmişti ve bu nedenle bu çıkışlar, Bitcoin’in 60.000 doların altına düşmesinin ana nedenlerinden biri olabilir.