Lider kripto para Bitcoin (BTC), 14 Ekim Pazartesi günü yükselişe geçerek 66.500 dolara dokundu. Bitcoin bu fiyat seviyesine son olarak Eylül ayının son günlerinde ulaşmış ancak güçlü direnç nedeniyle geri çekilmişti.

Benzer bir senaryo da bu hafta yaşandı. 15 Ekim Salı günü Asya seansında 65.400 dolara kadar geri çekilen Bitcoin’de yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Analist CrediBULL Crypto, Bitcoin’de direnç kırılımının henüz gerçekleşmediğini belirtti ve yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

People once again running their mouth like mad when we are back at the highs at the most likely place to expect a rejection. This has happened 5/5 times now and you think they’d learn but they don’t lol. For your own sake folks wait till we actually breakout to start running… https://t.co/ikYfyVvaDd — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 14, 2024

CoinGecko verilerine göre Bitcoin son 24 saatte %2,7 oranında, son bir haftalık süreçte ise %5,2 oranında değer kazandı.

Bitcoin’de Boğalar Geri Döndü

CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju 15 Ekim’de Bitcoin talebinin Mart ve Nisan aylarındaki zirvelerden bu yana en yüksek seviyesine ulaştığını gösteren bir grafik paylaştı. Ju, Bitcoin’e yönelik talebin madencilerin ürettiği Bitcoin miktarından çok daha yüksek olduğunu belirtti.

HODL15Capital ise kripto para piyasasında “Uptober” döneminin başladığını ve Bitcoin’in geçmiş yılların Ekim aylarında genellikle yükseliş kaydettiğini hatırlattı. Veriler, Bitcoin’in son 11 Ekim ayının 9’unda yükseliş yaşadığını gösteriyor. Bitcoin piyasa duyarlılığı “aşırı iyimserliğe” dönüşmüş durumda ve Korku ve Açgözlülük Endeksi 65 ile “açgözlülük” seviyesine yükseldi.

Bitcoin’deki yükselişin nedenlerinden biri de BlackRock CEO’su Lary Fink’in açıklamaları olabilir. Fink, BlackRock’ın üçüncü çeyrek kazanç raporlarının açıklandığı sırada Bitcoin’in ABD konut piyasası kadar büyük bir varlık haline gelebileceğini söyledi. Fink ayrıca Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçimlerini kimin kazandığının önmeli olmadığını çünkü kripto para kullanımının dünya genelinde giderek daha fazla yaygınlaşacağını söyledi.

"Bitcoin will become as big as the US housing market"

— Larry Fink. That market is currently 50 Trillion. Let's estimate 100 Trillion by 2040. That is 76x Bitcoin's 1.3 Trillion market cap. In other words, Bitcoin is going to 5 Million. Source: the most important person in… — Fred Krueger (@dotkrueger) October 14, 2024

BlackRock’ın bu açıklamasının ardından yatırımcılar, Bitcoin ile ABD konut piyasasını karşılaştırmaya başladı.

Kurumsal Yatırımcılar Bitcoin’e Yöneliyor

Bu süreçte kurumsal yatırımcıların da Bitcoin’e yönelik ilgisi artıyor. Sonuç olarak ABD’deki spot Bitcoin ETF’leri, 556 milyon dolarla Haziran ayından bu yana en büyük günlük net sermaye girişini kaydetti. En fazla sermaye girişi yaşayan Bitcoin ETF’i, 239,3 milyon dolarla Fidelity’nin FBTC’si oldu.

.@Metaplanet_JP has purchased an additional 106.976 #bitcoin for ¥1 billion at an average price of ¥9,347,891 per $BTC. As of October 15, Metaplanet holds ~855.478 bitcoin acquired for ¥7.965 billion at an average price of ¥9,310,061 per $BTC. #メタプラネット pic.twitter.com/DsTe7yAYoY — Simon Gerovich (@gerovich) October 15, 2024

Metaplanet Bitcoin Satın Almaya Devam Ediyor

ABD’deki gelişmelerin yanı sıra Asya’nın MicroStrategy’si olarak bilinen Japon yatırım firması Metaplanet, Bitcoin satın alma çılgınlığını sürdürüyor. 15 Ekim’de 107 BTC satın alan Metaplanet’in rezervlerinde 56 milyon dolar değerinde 855,4 BTC bulunuyor.

Bitcoin satın alma stratejisine Mayıs ayında başlayan Metaplanet’in hisseleri bu süreçte %280 oranında arttı.