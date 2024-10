Lider kripto para Bitcoin (BTC), 14 Ekim Pazartesi günü yükselişe geçerek 66.500 dolara dokundu. Bitcoin bu fiyat seviyesine son olarak Eylül ayının son günlerinde ulaşmış ancak güçlü direnç nedeniyle geri çekilmişti.

Benzer bir senaryo da bu hafta yaşandı. 15 Ekim Salı günü Asya seansında 65.400 dolara kadar geri çekilen Bitcoin’de yatırımcılar yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Analist CrediBULL Crypto, Bitcoin’de direnç kırılımının henüz gerçekleşmediğini belirtti ve yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.

People once again running their mouth like mad when we are back at the highs at the most likely place to expect a rejection. This has happened 5/5 times now and you think they’d learn but they don’t lol.

For your own sake folks wait till we actually breakout to start running… https://t.co/ikYfyVvaDd

— CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 14, 2024