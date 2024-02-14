Bitcoin’in ani bir hareketle 51.600 dolara kadar yükselmesiyle kripto para piyasasında deyim yerindeyse kıyım yaşandı.

CoinGlass verilerine göre son 24 saatlik zaman diliminde kripto para piyasasında 222 milyon dolarlık kaldıraçlı işlem tasfiye edildi. Bu işlemlerin 130 milyon dolarlık aslan payını, short (kısa) işlemler oluşturuyor.

13 Şubat’ta ABD’de TÜFE verilerinin açıklanmasının ardından birkaç bin dolarlık değer kaybı yaşayarak 50.000 dolardan 48.385 dolara kadar gerileyen BTC, bugün saatler içerisinde 1.500 dolar değer kazandı ve 51.600 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin son olarak bu seviyelerde işlem gördüğünde takvimler 2021 yılının Aralık ayını gösteriyordu.

CoinGecko verilerine göre Bitcoin (BTC) şu anda %2,6’lık artışla 51.222 dolardan işlem görüyor.

CoinGlass verileri, piyasa katılımcılarının Bitcoin’deki bu ani yükselişe hazırlıksız yakalandığını gösteriyor. Son dört saat içerisinde kripto para piyasasındaki toplam tasfiyeler 91,83 milyon dolar seviyesinde. Bu pozisyonların 86,4 milyon dolarlık kısmını short (kısa) pozisyonlar oluşturuyor.

Son 4 saatlik zaman diliminde tasfiye edilen pozisyonların yaklaşık %97’sinin short pozisyon olması, boğaların piyasanın kontrolünü ele geçirdiğini gösteriyor.

Bitcoin’in yönünü yukarıya çevirmesiyle varlığın piyasa değeri 1 trilyon doların üzerine yükseldi. Kripto para piyasasının toplam değeri ise 1,92 trilyon dolar seviyesinde.