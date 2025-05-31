Bitcoin, 22 Mayıs’ta 112 bin dolar seviyesine çıkarak tarihinin en yüksek fiyatına ulaştı.

Beyaz Saray’ın Avrupa Birliği ürünlerine yönelik yüzde 50 oranındaki gümrük vergisini erteleme kararıyla başlayan bu yükseliş, kısa sürede yatırımcıların beklentilerini zirveye taşıdı. Ancak jeopolitik gelişmeler ve piyasalardaki aşırı iyimserlik, yükselişin hızını kesti.

Sosyal Medyada Coşku Sonrası Sert Düzeltme Geldi

Zincir analiz platformu Santiment’e göre, Bitcoin zirveye ulaştığında sosyal medya platformlarında görülen iyimserlik dikkat çekiciydi. X, Reddit ve Telegram gibi mecralarda yılın en yüksek olumlu yorumları 22 Mayıs’ta kaydedildi. Ancak aynı gün Trump’ın gümrük vergilerini yeniden gündeme getirmesi piyasada tedirginlik yarattı ve hızlı bir düzeltmeye neden oldu.

28 Mayıs’ta federal mahkemenin söz konusu tarifeleri anayasaya aykırı bulması geçici bir rahatlama sağlasa da, piyasa hâlâ gümrük politikalarına karşı hassasiyetini sürdürüyor. Mayıs sonuna doğru sosyal medyada “ticaret savaşı” ve “tarife” gibi terimlerin tekrar yükselişe geçmesi, nisan ayında yaşanan benzer bir düzeltmeyi hatırlattı.

Buna rağmen yatırımcılar uzun vadeli beklentilerini koruyor. En fazla talep gören Bitcoin opsiyonu, Haziran 2025’te fiyatın 300 bin dolara ulaşacağı yönünde. Bu durum, kısa vadeli dalgalanmalara karşın uzun vadeli beklentilerin güçlü kaldığını gösteriyor.

Zincir Üstü Veriler Olumlu Seyrediyor

Santiment, yatırımcı duyarlılığının genellikle ters göstergelerle çalıştığını hatırlatıyor. Örneğin, piyasanın 25 Mayıs’ta yoğun korku yaşadığı anda Bitcoin yeniden 106 bin dolara çıktı. Zincir üstü veriler de yatırımcı güvenini destekliyor. Yıl başından bu yana borsalardan toplam 147 binin üzerinde BTC çekildi. Bu da satış baskısını azaltırken, elde tutma eğiliminin sürdüğünü gösteriyor.

Ortalama yatırım yaşı metriği de nisan ortasından bu yana düşüşte. Yani eski coin’ler yeniden harekete geçiyor. Bu eğilim genellikle fiyat artışlarının devam ettiği dönemlerde görülüyor.

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Balinalar ve Kaldıraçlı İşlemler Risk Oluşturuyor

Kurumsal yatırımcılar da piyasa hareketlerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bitcoin’in tüm zamanların zirvesine ulaştığı gün, 100 bin doların üzerinde 18 bin 782 işlem gerçekleşti. Bu sayı, ocak ayındaki Trump’ın göreve başlama töreninden bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Veriler, büyük oyuncuların o gün ciddi miktarda kâr realizasyonu yaptığını ortaya koyuyor.

Ayrıca, yüksek kaldıraçlı işlemler de piyasada potansiyel risk oluşturuyor. Santiment raporuna göre, bir yatırımcı şu anda 40 kat kaldıraçla ve toplam değeri 1.2 milyar doları bulan bir pozisyon taşıyor. Eğer fiyat 104 bin 810 doların altına düşerse, bu pozisyonun tasfiye edilmesi zincirleme satış baskısı yaratabilir.

Yükseliş Sürüyor Ancak Belirsizlik de Artıyor

Bitcoin kısa vadeli dalgalanmalara açık olsa da zincir üstü göstergeler ve yatırımcı davranışları fiyatın daha sağlam temeller üzerinde yükseldiğini işaret ediyor. Toparlamak gerekirse; 300 bin dolarlık hedefe giden yol zorlu olabilir ancak mevcut durumda beklentiler, tıpkı fiyat gibi, tarihin en yüksek seviyelerine ulaşmış durumda.