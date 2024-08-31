Düzenlemelerdeki ilerlemeler, piyasa duyarlılığı ve artan yaygınlık, bu faktörlerden bazıları.

Bitcoin 2021’de ulaştığı bir önceki rekoru bu sene kırdı, ancak 2024 boğa piyasasının beklendiği gibi olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

BTC’nin yükseliş trendi mevcut durumda sekteye uğramış gibi duruyor. Ancak yapay zeka (AI) modeli Perplexity, kripto paranın bu yıl sonuna kadar yeni bir boğa piyasasına başlamasını sağlayabilecek bazı faktörler olduğunu belirtti.

Yasal Gelişmeler ve Piyasa Duyarlılığı

Bitcoin, bu yıl halving’den önce fiyat rekoru kırarak tarih yazdı. Kripto para, ABD’de ocak ayında spot BTC ETF’lerin işleme açılmasının etkisiyle yükseldi.

Yılın ilk aylarında görülen bu performans, geri kalanının da benzer geçeceği beklentisini yarattı. Hatta BTC’nin, özellikle halving’in ardından uzun süreli hedefi olan 100 bin dolara ulaşması bekleniyordu.

Ancak işler öyle olmadı. Nisan ayında gerçekleşen halving’in BTC fiyatına yararı değil, zararı oldu. Kripto para, mart ayında kırdığı rekor olan 73.500 dolara mayıs ve haziran aylarında da birkaç kez yaklaştı ancak geçemedi. BTC, ağustos başında yaşanan düzeltmede 50 bin doların altına kadar geriledi.

ChatGPT’nin rakibi Perplexity’ye göre BTC, belirli faktörlerin iyileşmesi halinde yeniden yükselebilir. Piyasa duyarlılığı ve yatırımcı güveni, bu faktörlerden biri.

AI sohbet botu, mevcut durumda korku ve açgözlülük endeksinin, yatırımcılar arasındaki yaygın duyarlılığın korku olduğunu gösterdiğini belirtti.

İşlem hacminde artış ve olumlu haberlerin eşlik ettiği daha iyimser bir piyasa duyarlılığı, Bitcoin’e olan güveni artırabilir. Güvenin artması alım faaliyetlerinde ve dolayısıyla fiyatta yükseliş ile sonuçlanabilir.

Yasal gelişmeler açısından sohbet botu, spot ETF onayının iyi bir işaret olduğunu fakat düzenleyicilerin bu poztifi havayı sürdürmediğini söyledi. Bu durum, kasım ayındaki başkanlık seçimlerinde kripto dostu aday Donald Trump’ın seçilmesiyle değişebilir.

Küresel Ekonomi ve Yaygınlık

Perplexity, Bitcoin’in yaygınlık düzeyinin birkaç sene önceki seviyelere yaklaşamadığını öne sürdü. Sohbet botuna göre, fiyatın yükselmesi için bu durumun değişmesi gerekiyor.

Bitcoin’in işlemlerde daha sık kullanılması ve finansal ürün ve hizmetlere entegre edilmesi, boğa piyasasına zemin hazırlayabilir. Bitcoin’in değerini anlayan şahıs ve şirketlerin sayısının artması, talebi ve fiyatı artırabilir.

AI botu makroekonomik koşullara da dikkat çekti. Enflasyon ve faiz oranı kararları, kripto para piyasalarını önemli ölçüde etkiliyor. Bitcoin, geçtiğimiz hafta Powell’in faiz indirme sözü vermesiyle yükselmişti.

Perplexity’ye göre makroekonomik ortamın iyileşmesi, Bitcoin gibi riskli varlıkların fiyatında da iyileşme sağlayabilir.