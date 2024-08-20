İşte BTC’nin önümüzdeki aylarda fiyat rekoru kırabilecek olmasının bazı sebepleri.

Bitcoin için 2024 şimdiye kadar epey hareketli bir yıl oldu. Yıl başından beri yüzde 40 değer kazanan BTC, haber yayın saati itibarıyla 58.500 dolar civarından işlem görüyor.

Kripto para mart ayında 73.500 dolara yükselerek rekor kırmıştı. Bu yazıda BTC’nin ilerleyen aylarda bu seviyeyi geçmesini sağlayabilecek faktörlere göz atacağız.

Fed Politikaları

ABD Merkez Bankası (Fed), Covid-19 pandemisi sonrası enflasyonu dizginlemek için agresif bir parasal daralma politikası izledi. 2022 başından beri art arda 11 kez faiz artıran Fed, faizleri bir süredir yüzde 5,25 ile 5,5 aralığında tutuyor.

Ekonomi ve enflasyona dair veriler, Fed’in politikasında erken değişikliğe gitmesini sağlayabilir. Önceden bankanın yıllık enflasyonun yüzde 2’ye inmesinin ardından faizleri indireceği düşünülüyordu. Ancak Fed Başkanı Jerome Powell, geçtiğimiz günlerde parasal genişlemeye beklenenden erken gidilebileceğini söyledi.

Görünen o ki, enflasyon yüzde 2’ye düşene kadar beklersek, varılan daralma düzeyi nedeniyle fazla beklemiş olacağız. Çünkü daralma politikasının etkileri enflasyonu muhtemelen yüzde 2’nin altına düşürecek.

Fed dışında merkez bankaları şimdiden faiz indirmeye başladı. İngiltere Merkez Bankası (BoE), birkaç hafta önce faizi yüzde 5’e düşürdü. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve Kanada Merkez Bankası da faiz indirdi.

Bir sonraki Fed toplantısı 18 Eylül’de düzenlenecek. Fed’in bu toplantıda faiz indirerek, kripto paralar gibi riskli varlıklara duyulan ilgiyi yeniden alevlendirmesi bekleniyor.

ABD Başkanlık Seçimleri

ABD’de kasım ayında yapılacak başkanlık seçimi, dijital varlık piyasasını ciddi ölçüde etkileme potansiyeli sahip. Yarış Demokratik aday Kamala Harris ve Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında geçecek.

Piyasa katılımcılarına göre son dönemde kripto dostu tutumuyla yer edinen Trump’ın zaferi, Bitcoin boğaları için iyi haber olarak yorumlanabilir.

Trump, temmuz sonunda Nashville’de bir Bitcoin konferansına katıldı ve seçilmesi halinde uygulamaya koyacağı bazı vaatlerde bulundu. Cumhuriyetçi aday, ABD’nin Bitcoin’i stratejik rezerv varlığı olarak tanıyacağının ve satmayı bırakacağının sözünü verdi.

Mevcut durumda Trump ve Harris’in seçimi kazanma ihtimalleri birbirine yakın gözüküyor. Anketlerde Demokratik aday oyların yüzde 51’ini, Trump ise yüzde 47’sini alıyor.

Halving

20 Nisan’da gerçekleşen dördüncü Bitcoin halving (blok ödülü yarılanması) de yakından takip edilmeli. Her dört yılda bir aktive olan halving, madencilerin oluşturdukları blok başına kazandıkları BTC miktarını yarı yarıya azaltıyor.

Halving geçmişte hep boğa piyasalarının tetikleyicisi oldu. Uzmanlar kripto paranın halving’den genellikle bir yıl sonra tepe yaptığına dikkat çekti. X kullanıcısı Ali Martinez, fiyatta tepe nokta için halving’den sonraki 530’uncu güne işaret etti.

Rekt Capital ise BTC’nin halving’den yaklaşık 160 gün sonra parabolik ralliye başlama eğiliminde olduğunu öne sürdü. Analist Bitcoin için eylül ayında ralli bekliyor.

Piyasayı Korku Sardı

Son olarak yatırımcı duyarlılığını ölçen Kripto Korku & Açgözlülük Endeksi’ne göz atalım. 0 ile 100 puan arasında değişen endeksin 50 puanı geçmesi, piyasaya açgözlülüğün hakim olması şeklinde yorumlanıyor.

Endeks geçtiğimiz hafta boyunca 50 puanın altında ve ya “korku” ya da “aşırı korku” bölgesinde seyretti. Bazı yatırımcılar bunu alım fırsatı olarak değerlendiriyor.