Kripto analiz platformu Santiment, büyük yatırımcıların yoğun Bitcoin alımları yaptığını ve bu trendin fiyatı 110 bin dolara taşıyabileceğini bildirdi. Küçük yatırımcılar ise yükselişi fırsat bilerek kar satışına yöneldi.

Santiment’in 13 Mayıs’ta paylaştığı verilere göre, 10 ila 10.000 BTC tutan cüzdanlar son 30 günde 83.000 BTC topladı. Buna karşılık, 0.1 BTC’den az tutan adreslerden 387 BTC’lik satış gerçekleşti. Oransal olarak düşük görünse de bu satışlar, ilgili yatırımcı grubunun toplam varlığına göre dikkat çekici.

Küçük yatırımcıların kar satışına yönelmesi, yerel zirve beklentisini güçlendirirken, balinaların birikimi ise yükselişin sürebileceğine işaret ediyor. Bu durum, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 110 bin dolara ulaşabileceği beklentisini artırıyor.

Makroekonomik gelişmeler de piyasadaki iyimserliği destekledi. ABD ile Çin’in gümrük vergilerini 90 gün süreyle askıya alması piyasalarda pozitif hava yarattı. Bu gelişmeyle birlikte Bitcoin 104.710 dolara kadar yükseldi, ardından 102.500 dolar seviyesine geriledi.

Glassnode’un 12 Mayıs’ta paylaştığı zincir üstü verilere göre, kar realizasyonları artarken momentum alımlarında zayıflama yaşandı. Yeni yatırımcı talebi yüksek kalmaya devam etse de, yükselişin sürmesi için yeni girişlerin devam etmesi gerekiyor.

$BTC Supply Mapping shows sustained strength in new demand. First-Time Buyers RSI has held at 100 all week. But Momentum Buyers remain weak (RSI ~11), and Profit Takers are rising. If fresh inflows slow, lack of follow-through could lead to consolidation: https://t.co/vHqbU4hrPt pic.twitter.com/Ghqynb296Y

