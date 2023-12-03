Bank of America (BOA), ABD’nin önümüzdeki yılın ortalarında faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını öngörüyor. Bu durum, Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen Bitcoin blok ödülü yarılanmasıyla birleştiğinde BTC fiyatında yükselişleri tetikleyebilir.

Bitcoin kısa bir süre önce 40.000 dolara ulaşarak son 19 ayın en yüksek seviyesini belirledi. Bundan sadece iki ay önce Bitcoin (BTC), 27.000 dolar bandının altında işlem görüyordu. SEC’in nihayet spot Bitcoin ETF başvurularını onaylayacağına dair artan beklentiler, Bitcoin (BTC) fiyatının son çeyrekte kayda değer bir şekilde yükselmesine yol açtı.

2024 yılında ise Bitcoin’deki (BTC) yükselişin güçlenerek devam etmesine yol açabilecek iki önemli faktör var: Blok ödülü yarılanması ve Fed’in faiz oranlarını düşürmeye başlaması.

Fed Blok Ödülü Yarılanması Sonrasında Faizleri Düşürmeye Başlayabilir

Bank of America’nın Küresel Araştırma ekibi kısa bir süre önce 2024 yılına ilişkin tahminlerini yayınladı. ABD merkezli çok uluslu yatırım bankacılığı devi, gelecek yıl Fed’in faiz oranlarını düşüreceğini öngören bankalar arasına katıldı.

Bank of America analistleri, gelecek yıl enflasyondaki düşüşün devam etmesi durumunda Fed ve Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını düşürmeye başlayacağını tahmin ediyor. Bank of America’nın bu beklentisi, İsviçre merkezli UBS bankası tarafından yapılan tahminlerle de örtüşüyor.

Bununla birlikte 2024 yılının Nisan ayında gerçekleşmesi beklenen blok ödülü yarılanması sonrasında Bitcoin (BTC) fiyatının yükselişe geçmesi bekleniyor. Aynı dönemde Fed’in faiz indirimlerine başlaması durumunda Bitcoin’deki (BTC) yükseliş trendi çok daha güçlenebilir.

İsviçre merkezli blockchain analitik şirketi Glassnode’un verileri, henüz daha blok ödülü yarılanması gerçekleşmeden önce Bitcoin’de bir arz şoku yaşanacağını öngörüyor. Glassnode verilerine göre bir yıl ve daha uzun süredir hareketsiz olan Bitcoin’lerin toplam arza oranı %70’e ulaştı. Bu, blok ödülü yarılanmasına beş aydan daha kısa bir süre kala, yatırımcıların BTC’lerine olan bağlılıklarını gösteriyor.

Öte yandan kripto para borsası Bitfinex tarafından hazırlanan bir rapor ise dolaşımdaki tüm Bitcoin’lerin %83’lük bölümünün kârda olduğunu gözler önüne seren bir rapor yayınladı.

Bununla birlikte Ekim ayında, Forex.com’un küresel araştırma başkanı Matt Weller şunları kaydetmişti:

Piyasadaki BTC arzının azalmasıyla birlikte tıpkı ETF’lerin onayına ilişkin spekülasyonlarda olduğu gibi Bitcoin fiyatının yükselişe geçmesi için küçük bir talep artışı yeterli.

Glassnode, SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamasının ardından Bitcoin’e yönelik kurumsal sermaye girişimde 70 milyar dolarlık bir artış yaşanacağını öngörüyor.