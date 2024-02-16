Piyasaya yeni para girmiyor, açık pozisyonlarda da henüz bir çöküş yaşanmadı. Onchain Edge, ikinci senaryoyu bu nedenle daha olası görüyor.

Kripto piyasası Bitcoin’in 52 bin dolara tırmanışını keyifle izlerken, bir analist kripto parayı 150 bin dolara taşıyabilecek iki yol haritası tespit etti. Üstelik bunun önümüzdeki altı ayda gerçekleşebileceğini düşünüyor.

CryptoQuant analisti Onchain Edge, zincir üstü verilerin BTC’yi muhtemelen 150 bin dolara taşıyacak iki senaryoya işaret ettiğini öne sürdü.

Bitcoin Rallisi Sürebilir

Onchain Edge, gerçekleşmeyen kâr ve zararların şu anda 0,54 seviyesine yakın olduğunu keşfetti. BTC, aynı seviyede en son 2019’da tepe yaptığında bulunmuştu. Mevcut değer 0,49 olsa da çoğu yatırımcı hala kârlı durumda.

Bitcoin madenciliğinin kârlılık düzeyini ölçen Puell Çarpanı ise 1,83 seviyesine yükseldi. İndikatör, alış veya satış dönemlerini tespit etmede kullanılıyor. Çarpan 0-10 arasında değişebiliyor, 0,5 puanın altı alım sinyali, 8 puanın üzeriyse satış sinyali olarak yorumlanıyor. Çarpanın olağanüstü zamanlarda 10 puanın üzerine çıktığı da oluyor.

Hala 2 puanın altında olan Puell Çarpanı, 2019’da direnç işlevi gören 2.05’e ulaşana kadar yükselmeye devam edebilir.

Bitcoin’in yükselen açık pozisyon değeri de BTC’nin rekor kırdığı 2021 boğa sezonu düzeyine ulaştı. Yavaşça artan açık pozisyonlarda henüz 2021’dekine benzer bir ani çakılma yaşanmadı.

150 Bin Dolara Yükseliş Senaryoları

Onchain Edge’in bulguları, yükseliş senaryolarının temelini oluşturuyor.

İlk senaryoda piyasa, 2019’u taklit ederek hareket edebilir. O zamanlar zararda olan arz oranı yüzde 16’da dip yapmış ve yeniden yükselişe geçmişti. Benzer bir durumun yaşanması halinde Bitcoin, önümüzdeki altı ay içinde gerçekleşen fiyat çizgisi olan 23 bin dolara gerileyebilir. Senaryoya göre Bitcoin, devamında toparlanarak ikinci senaryoya geçecek.

İkinci senaryo ise zararda olan arz oranı, altı ayda yüzde 3’e kadar düşmesi. Bu da BTC’nin fiyatı 150 bin dolara taşıyacak bir boğa piyasası yaşaması demek.

Onchain Edge, piyasaya yeni para girmemesi, ayrıca açık pozisyonlarda yukarıda anlatılan türden ani bir düşüş yaşanmamasından dolayı, ikinci senaryoyu daha olası buluyor.