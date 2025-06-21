Bitcoin piyasasında kısa vadeli yatırımcıların satışları hız kazanırken, talep göstergeleri tarihi dip seviyelere geriledi.

On-chain analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, kısa vadeli yatırımcıların kontrolündeki BTC miktarı, 27 Mayıs’ta 5,3 milyon iken 19 Haziran itibarıyla 4,5 milyona düştü. Yaklaşık 800 bin BTC’lik bu azalma, yüzde 15,1’lik bir geri çekilmeye işaret ediyor.

New money is drying up in Bitcoin. Short-term holders now hold 4.5M BTC, down 0.8M since 27 May. Demand momentum sinks to –2M BTC, the worst on record. pic.twitter.com/ollWBXHdll — CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 20, 2025

Kısa vadeli yatırımcılar, genellikle son haftalarda ya da aylarda Bitcoin satın almış kişileri temsil ediyor. Boğa piyasalarında bu grubun büyümesi fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklerken, düşüş; piyasaya yeni girişlerin azaldığını ve mevcut yatırımcıların satışa geçtiğini gösteriyor.

Talep Hızı Tüm Zamanların En Düşüğünde

Bitcoin’e olan ilgi yalnızca bireysel yatırımcılar nezdinde değil, kurumsal tarafta da ivme kaybetti. Son 30 günde BTC talebi yalnızca 118 bin adet arttı. Oysa mayıs sonunda bu rakam 228 bin seviyesindeydi. CryptoQuant’ın raporuna göre talep momentumu 2 milyon BTC azalarak şimdiye kadar kaydedilen en düşük seviyeye geriledi.

Kurumsal alıcılar arasında yer alan balinaların aylık BTC biriktirme oranı yüzde 3,9’dan yüzde 1,7’ye düştü. ABD’de işlem gören Bitcoin ETF’lerinin günlük BTC alımı da nisan ayında 9 bin 700 seviyesindeyken şu anda yalnızca 3 bin 300 BTC düzeyinde.

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Vadeli İşlem Piyasasında Temkinli Tavır

Vadeli piyasada işlem yapan yatırımcılar da daha temkinli davranıyor. Geçen hafta Bitcoin 110 bin dolar seviyesini test ettiğinde önemli bir kar satışı yaşandı. Fiyatın 105 bin dolara doğru gerilemesiyle birlikte birçok yatırımcı short pozisyon açtı.

Kurumsal Devlerden Alım Hamlesi

Tüm bu zayıflamaya rağmen bazı büyük kurumsal oyuncular alımlarına devam ediyor. BlackRock, altı günlük alım serisinin sonunda portföyüne 1,4 milyar dolar değerinde Bitcoin ekledi. Toplam BTC varlığı 670 bin 295’e, portföy değeri ise 74,8 milyar dolara ulaştı.

MicroStrategy, 10 bin 100 BTC satın alarak 1,05 milyar dolar harcadı. Şirketin toplam Bitcoin miktarı 592 bin 100’e çıkarak, toplam arzın yaklaşık yüzde 2,98’ine karşılık geldi.

Japonya merkezli MetaPlanet, BTC varlıklarını 10 bin adete yükseltti. Avrupa’dan The Blockchain Group ise birikim stratejisini sürdürerek Bitcoin rezervlerini artırdı.