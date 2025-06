Bitcoin piyasasında kısa vadeli yatırımcıların satışları hız kazanırken, talep göstergeleri tarihi dip seviyelere geriledi.

On-chain analiz platformu CryptoQuant’ın verilerine göre, kısa vadeli yatırımcıların kontrolündeki BTC miktarı, 27 Mayıs’ta 5,3 milyon iken 19 Haziran itibarıyla 4,5 milyona düştü. Yaklaşık 800 bin BTC’lik bu azalma, yüzde 15,1’lik bir geri çekilmeye işaret ediyor.

New money is drying up in Bitcoin.

Short-term holders now hold 4.5M BTC, down 0.8M since 27 May.

Demand momentum sinks to –2M BTC, the worst on record. pic.twitter.com/ollWBXHdll

— CryptoQuant.com (@cryptoquant_com) June 20, 2025