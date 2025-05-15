Bitcoin (BTC), 9 Nisan’da başlayan yükseliş trendiyle birlikte yeniden bireysel yatırımcıların radarına girdi.

Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant’ın verileri, 0 ila 10.000 dolar arasında BTC bakiyesi bulunan cüzdanlardan gelen alımların son haftalarda ciddi oranda arttığını gösteriyor.

Küçük Yatırımcı Yeniden Piyasada

CryptoQuant analisti Carmelo Alemán, özellikle fiyat hareketlerine en duyarlı kesim olan küçük yatırımcıların yeniden Bitcoin alımına yöneldiğini belirtti. Analize göre, 28 Nisan itibarıyla pozitif sinyal veren “Bireysel Yatırımcı Talebi (30 Günlük Değişim)” metriği, 13 Mayıs’a kadar yüzde 3,4 artış gösterdi.

Bu yükseliş, hem yatırımcı ilgisinin canlandığını hem de Bitcoin’e olan güvenin yeniden tazelendiğini işaret ediyor. Artan talep, yükseliş beklentilerini destekliyor ve daha da önemlisi, olası bir fiyat sıçramasının habercisi olabilir.

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Yeni Ralli Kapıda mı?

Bireysel yatırımcıların piyasaya giriş yapması, genellikle boğa döngüsünün başlangıcı ya da ortasına denk geliyor. Kurumsal yatırımcıların pozisyonlarını önceden aldığı göz önünde bulundurulduğunda, küçük yatırımcı ilgisi yeni bir ralliye zemin hazırlayabilir.

Alemán, artan katılımın sadece Bitcoin için değil, tüm kripto sektörü için olumlu yansımaları olacağını ifade etti. Küçük yatırımcıların merkeziyetsiz finans (DeFi), staking, vadeli işlemler gibi farklı alanlara yönelmesi, sektörde daha geniş çaplı bir büyümeyi tetikleyebilir.

Ayrıca aktif adres sayısında, yeni cüzdanlarda, işlem hacminde ve harcanmamış işlem çıktısı (UTXO) sayısındaki artışlar da kripto ekosisteminin genişlemesini destekliyor.