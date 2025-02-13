Kuzey Amerika’da stratejik Bitcoin rezervi oluşturmayı öneren eyaletlerin sayısı neredeyse her gün artıyor. VanEck Dijital Varlık Araştırma Başkanı Matthew Sigel, 12 Şubat’ta yaptığı açıklamada, eyalet düzeyinde stratejik Bitcoin rezervi yasalarının kabul edilmesi halinde, “bu durumun 23 milyar dolar değerinde alım veya 247 bin BTC talebi yaratabileceğini” söyledi.

Sigel, bu rakamın emeklilik fonlarının yapacağı olası yatırımlardan bağımsız olduğunu ve yasa koyucuların harekete geçmesi durumunda bu tutarın artabileceğini belirtti. Ayrıca, 23 milyar doların, detayların henüz netleşmemesi nedeniyle muhafazakar bir tahmin olduğunu da sözlerine ekledi.

Bitcoin’e Büyük Alım Baskısı Gelebilir

Analiz, ABD’deki 20 eyalette önerilen yasaların durumunu inceledi ve bu yasalar onaylanırsa eyaletlerin yapabileceği potansiyel yatırımları hesapladı.

Ohio, Illinois, Missouri ve Maryland için henüz bir tarih belirlenmezken, Kuzey Dakota stratejik Bitcoin rezervi teklifini reddeden tek eyalet oldu.

Arkham Intelligence’a göre, eyaletlerin rezerv fonlarına ekleyebileceği potansiyel Bitcoin miktarı, şu anda ABD hükümetinin sahip olduğu 198 bin 100 BTC’den daha fazla olabilir.

Bu arada, 11 Şubat’ta yatırım firması Bitwise, “Şirketler ve hükümetler Bitcoin almak isterse, bunu büyük ölçüde satmaya istekli bireylerden almak zorunda kalacaklar” açıklamasında bulundu.

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Bitcoin Reserve Monitor’a göre, şu anda ABD’de 19 eyalette kripto rezerviyle ilgili yasa tasarıları hazırlık aşamasında. Arizona ve Utah ise bu konuda yasa tasarılarını Meclis komitesinden geçirerek daha ileri bir aşamaya taşıdı.

Öte yandan bu hafta Kuzey Carolina, eyaletin Bitcoin borsa yatırım ürünlerine yatırım yapmasına izin veren bir yasa tasarısı önerdi. Geçen hafta ise Montana, Iowa, Maryland, Ohio, Florida, Kentucky ve New Mexico eyaletleri dijital para birimlerine yatırım yapılmasını sağlayacak yasa tasarılarını meclise sundu.

Teksas da Bitcoin Rezervi İçin Harekete Geçti

Teksas, stratejik Bitcoin rezervi oluşturma teklifini sunan veya mevcut teklifleri güncelleyen en son eyalet oldu. 12 Şubat’ta Cumhuriyetçi Senatör Charles Schwertner, “Teksas Stratejik Bitcoin Rezervi ve Yatırım Yasası” (SB21) tasarısını sundu.

Bu yasa tasarısı, Teksas’ın BTC ve diğer yüksek piyasa değerine sahip kripto paralara yatırım yapmasına ve bu varlıklarla ticaret yapmasına olanak tanıyan bir yatırım fonu oluşturmasını öngörüyor.