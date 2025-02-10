Bitcoin ağında blok üretmek her geçen gün daha zor hale geliyor. Bu da lider kripto para ağının güvenliğinin giderek arttığını gösteriyor. Nitekim, Blockchain.com verilerine göre Bitcoin hash oranı 8 Şubat itibarıyla 845 milyon seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek değerini gördü. Bu rakam, geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 43’ten fazla bir artışı temsil ediyor. Ağın güvenliği açısından olumlu bir gelişme olsa da madenciler için blok üretmek her zamankinden daha zor hale geldi.

Bitcoin Hash Oranı Rekor Seviyeye Ulaştı

Hash oranı, Bitcoin bloklarının ne kadar zor kazıldığını belirleyen ve ağın her saniyede ürettiği tahmini terahash miktarını ifade eden bir ölçümdür. Bu oran yükseldiğinde, yeni blokları kazımak daha rekabetçi hale gelir ve daha fazla işlem gücü ile enerji tüketimi gerektirir.

Hash oranındaki yükseliş, yeni madencilerin ağa katıldığını ya da mevcut madencilik tesislerinin genişlediğini gösteriyor. Aynı zamanda, Bitcoin madencilik zorluğu da bir hafta içinde yüzde 5,61 artarak 114,17 trilyon seviyesine çıktı. CoinWarz verilerine göre, Bitcoin madencilik zorluğu her 2.016 blokta bir ya da yaklaşık iki haftada bir güncelleniyor ve şu an itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesinde bulunuyor. En son artış blok yüksekliği 883.008’de gerçekleşti ve bir sonraki güncellemenin 885.024 blok seviyesinde yüzde 1,69 civarında olacağı tahmin ediliyor.

Madenciler Bu Durumla Nasıl Başa Çıkıyor?

YCharts verilerine göre, Bitcoin madencilerinin günlük geliri madencilik zorluğu ve hash oranındaki artışa rağmen düşüş gösteriyor. Mevcut verilere göre, Bitcoin madenciliğinden elde edilen günlük gelir 43,52 milyon dolar seviyesinde ve son 24 saatte yüzde 10,48, geçtiğimiz yıla kıyasla ise yüzde 7,3 düşüş kaydetti.

Madencilerin gelirleri, Bitcoin fiyatı tarafından da doğrudan etkileniyor. Makroekonomik faktörlerin baskısı altında kalan Bitcoin, şubat ayı başından bu yana 100 bin dolar seviyesinin altında seyrediyor ve geçtiğimiz cuma gününden beri 98 bin doların altına gerilemiş durumda.

Düşük Bitcoin fiyatı ve azalan madenci gelirleri, madencilerin operasyonlarını sürdürmesini zorlaştırıyor. Eğer bu trend devam ederse, birçok madenci için faaliyetlerini devam ettirmek giderek daha maliyetli hale gelebilir.