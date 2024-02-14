Altcoin’ler yüksek dalgalanmalarıyla biliniyor. İşte 2024’te performansıyla Bitcoin’i geride bırakabilecek bazıları.

Kripto para piyasası, 2024’ün ilk aylarında yükseliş trendini koruyor.

Hatta piyasanın toplam değeri, Nisan 2022’den beri ilk kez 2 trilyon dolar sınırını aştı.

Geçtiğimiz hafta yüzde 20 değer kazanan Bitcoin, sürüye liderlik ediyor. Altcoin’lerin büyük kısmı onun gerisinde kalsa da yetişmeye çalışanlar var.

Altcoin’ler yüksek dalgalanmalarıyla biliniyor ve çoğu, önceki döngülerde Bitcoin’i performans bakımından önemli ölçüde geride bıraktı. Dune Analytics verileri, Solana’nın 2023 başından beri ölçülen performansının daha iyi olduğunu ortaya koyuyor. Bu sadece bir örnek.

Piyasanın aynı şekilde ilerleyeceğini varsayarak, 2024’te Bitcoin’i sollayabilecek başlıca altcoin’leri ChatGPT’ye sorduk.

Ethereum (ETH)

Merkeziyetsiz finansın (DeFi) öncüsü Ether bu tür listelerde hep yer buluyor. ChatGPT’ye göre ETH, uzun süredir Bitcoin’den sonraki en değerli kripto para olarak görülüyor ve bu doğru. Yıllardır piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para konumunu koruyan ETH, kripto piyasasındaki konumunu güçlendiriyor.

Ethereum, merkeziyetsiz finansın (DeFi) ve NFT’lerin yolunu açtı. Ethereum 2.0, yani Proof-of-Work’ten Proof-of-Stake’e geçiş gibi devam eden güncellemeler ile ölçeklenebilirlik, güvenlik ve sürdürülebilirlik artırılmak isteniyor. Böylece çekiciliği ve yaygınlığı da artabilir.

ETH, fiyat bakımından 2024’te Bitcoin’e denk bir performans gösteriyor. Her ikisi de yeni yılda yüzde 20 civarı yükseldi ve hala yükselmeye devam ediyor. ETH’nin dalgalanma endeksi ise CryptoRank’a göre yüzde 10 daha yüksek.

Ripple (XRP)

Hayran kitlesi büyük XRP, oldukça kutuplaştırıcı bir kripto para. Seveni kadar eksiklikleri olduğunu iddia edip sevmeyeni de var.

Yine de XRP, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) kendisine açtığı ve hala devam eden davaya rağmen, en büyük 10 kripto para arasındaki yerini koruyor.

Komisyon, XRP’nin menkul kıymet olduğunu ve öyle değerlendirilmesi gerektiğini iddia ediyor. SEC’e göre Ripple Labs, ilk kez XRP sattığında “kayıt dışı menkul kıymet işlemi” gerçekleştirerek 1 milyar dolar yasa dışı gelir elde etti. Mahkemede ise ikincil piyasadaki XRP satışlarının yatırım sözleşmesi olmadığı kararı çıktı, haberin ardından XRP fiyatı ikiye katlandı.

İlginçtir ki, XRP yıl başından beri yüzde 14 değer kaybetti. Fakat gelecekte işler böyle olmayabilir. Bu yılın nisan ayında görülecek duruşmadan çıkabilecek olumlu bir sonuç, fiyata da ciddi bir etkide bulunabilir.

Ripple Labs tarafından geliştirilen XRP; hızlı, ucuz ve ölçeklenebilir uluslararası ödemeler için tasarlandı. Merkeziyetsiz uygulamaları hedefleyen birçok kripto paranın aksine XRP, finans kuruluşları arasında köprü kuracak bir para birimi olmaya odaklanıyor. Kripto para, bankacılık sektörü tarafından kullanılırsa yaygınlık ve değer açısından ciddi bir büyüme kaydedebilir.

Solana (SOL)

ChatGPT, son olarak Solana’ya yer verdi. SOL, yıl başından beri Bitcoin yüzde 20 artarken, aynı süreçte yüzde 13 değer kazandı. Altı aya bakıldığında ise SOL’un fiyat artışı yüzde 50’yi geçiyor.

Solana’daki ağ faaliyetleri; daha hızlı ve ucuz işlem gerçekleştirmek isteyenler, çok sayıda DeFi uygulamasını kullanmak isteyenler ve canlı NFT ekosistemine dahil olmak isteyenlerin akınıyla yeniden yükselişte.

Bazı olumsuzluklar olsa da, SOL, 2024’te yakından izlenmesi gereken bir altcoin.

Solana yüksek çıktı kapasitesi ve işlem hızıyla biliniyor. Ağın işlem ücretleri Ethereum’a kıyasla çok daha düşük. DeFi ve NFT platformları dahil geniş yelpazede merkeziyetsiz uygulamayı ölçekleme ve destekleme potansiyeli, onu boğa piyasasında öne çıkma ihtimali yüksek bir aday yapıyor.