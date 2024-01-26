Bitcoin’deki satış baskısında balinalar ve köpekbalıkları başrolde yer alıyor.

Bu yılın başında 49.000 doların üzerine kadar yükselen lider kripto para birimi, ne yazık ki bu yükseliş trendini sürdürmeyi başaramadı. Sonuç olarak son iki haftalık süreçte çift haneli oranda değer kaybederek 38.500 doların altına kadar geriledi.

Spot Bitcoin ETF’leri 10 Ocak’ta onaylandı ve 11 Ocak’ta ABD borsalarında işlem görmeye başladı. Ancak 12 Ocak’ta spot Bitcoin ETF’lerinin beklentileri karşılayamaması sonucu BTC fiyatı düşüşe geçti. Haftalar içerisinde yaklaşık 10.000 dolarlık sert düşüş yaşayan Bitcoin, büyük yatırımcılara BTC satın alma fırsatı sundu.

Balinalar ve Köpekbalıkları BTC Satıyor

Kripto para analitik platformu CryptoQuant’ın verilerine göre Bitcoin şu anda balinalar ve köpekbalıkları tarafından tetiklenen bir satış baskısıyla karşı karşıya. 2023 yılında yüklü miktarda BTC biriktiren yatırımcılar, şimdi ise bu BTC’leri satarak kâr elde etmeyi amaçlıyor.

CryptoQuant, köpekbalıklarını 100 ile 1.000 BTC arasında varlığa sahip olan yatırımcı sınıfı olarak tanımlıyor, 1.000 BTC’nin üzerinde varlığı bulunan yatırımcılar ise balina olarak adlandırılıyor.

Geride bıraktığımız yıl kripto para piyasasındaki yükseliş trendi, çoğunlukla cüzdanında 1 BTC’den az bakiye bulunan ve “karides” olarak adlandırılan bireysel yatırımcı grubu tarafından yönlendirilmişti. Düşük fiyattan BTC satın alarak kripto para piyasasındaki yükseliş trendini tetikleyen karidesler, 2023 yılında Bitcoin’deki yükselişin ana aktörleri arasında yer alıyordu. Bu anlamda kripto para piyasasındaki genel manzara, 2023 yılındakinden oldukça farklı.

Bitcoin Fiyat Tahminleri

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) bu hafta başında 40.000 doların altına geriledi ve kripto para piyasasındaki satış baskısını daha da güçlendirdi. Her ne kadar BTC kısa vadede ciddi değer kayıpları yaşasa da analistler varlığın uzun vadeli potansiyelinden oldukça emin.

Kripto para analisti Ali Martinez, kripto para piyasasında bir sonraki boğa sezonunun 2025 yılının Ekim ayında başlayacağını tahmin etti. Kripto para piyasasındaki satış baskısına rağmen Ali Martinez’e göre bazı balinalar önemli ölçüde BTC biriktiriyor. Ali Martinez, içerisinde 1.000’den fazla BTC bulunan cüzdan adreslerine kısa bir süre önce 46 yeni adresin eklendiğini açıkladı. Bu da iki haftalık süreçte Bitcoin balinalarının sayısında %3’lik önemli bir artış yaşandığı anlamına geliyor.