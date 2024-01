Mike Novogratz, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’indeki satış baskısının azalmasının ardından yatırımcıların alternatif ETF’lere yöneleceğine ve dolayısıyla BTC fiyatının yükseleceğine inanıyor.

Kripto para analisti Chris J Terry, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inin 25 milyar dolarlık tasfiyesi sonuçlanana kadar BTC fiyatının düşüşe ya da sabit kalmaya devam edebileceğini düşünüyor.

Öte yandan Galaxy Digital’in kurucusu Mike Novogratz ise GBTC’deki satış baskısının sonlanmasının ardından yatırımcıların alternatif ETF’lere odaklanmaya başlayacağını ve bu durumun 6 ay içerisinde Bitcoin (BTC) fiyatında yükselişe yol açacağını düşünüyor.

BTCdata’nın Baş Geliştiricisi Chris J Terry kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada BTC fiyatının Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) 25 milyar dolarlık tasfiyesi tamamlanana kadar düşüşe ya da sabit kalmaya devam edebileceğini düşünüyor.

Chris J Terry, Grayscale’ın ETF’i için %1,5 işlem ücreti konusunda ısrar etmeye devam etmesini stratejik bir hata olarak yorumladı.

I disagree with this. While I think people will sell GBTC, I think most will switch into other ETFs – $BTCO being my favorite !!

Let’s not miss the forest through the trees. It’s now gonna be far easier for boomers to buy corn. And you can get 4×5 times leverage on this… https://t.co/ZJhumt3tzx

— Mike Novogratz (@novogratz) January 21, 2024