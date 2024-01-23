Mike Novogratz, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’indeki satış baskısının azalmasının ardından yatırımcıların alternatif ETF’lere yöneleceğine ve dolayısıyla BTC fiyatının yükseleceğine inanıyor.

Kripto para analisti Chris J Terry, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inin 25 milyar dolarlık tasfiyesi sonuçlanana kadar BTC fiyatının düşüşe ya da sabit kalmaya devam edebileceğini düşünüyor.

Öte yandan Galaxy Digital’in kurucusu Mike Novogratz ise GBTC’deki satış baskısının sonlanmasının ardından yatırımcıların alternatif ETF’lere odaklanmaya başlayacağını ve bu durumun 6 ay içerisinde Bitcoin (BTC) fiyatında yükselişe yol açacağını düşünüyor.

Bitcoin Fiyatı Düşmeye Devam Edecek mi?

BTCdata’nın Baş Geliştiricisi Chris J Terry kısa bir süre önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada BTC fiyatının Grayscale Bitcoin Trust’ın (GBTC) 25 milyar dolarlık tasfiyesi tamamlanana kadar düşüşe ya da sabit kalmaya devam edebileceğini düşünüyor.

Chris J Terry, Grayscale’ın ETF’i için %1,5 işlem ücreti konusunda ısrar etmeye devam etmesini stratejik bir hata olarak yorumladı.

I disagree with this. While I think people will sell GBTC, I think most will switch into other ETFs – $BTCO being my favorite !! Let’s not miss the forest through the trees. It’s now gonna be far easier for boomers to buy corn. And you can get 4×5 times leverage on this… https://t.co/ZJhumt3tzx — Mike Novogratz (@novogratz) January 21, 2024

Chris J Terry, GBTC’den yapılacak satışların Bitcoin (BTC) fiyatında satış baskısını tetikleyeceğini ve aşağı yönlü fiyat baskısı yaratacağını öngörüyor. Chris J Terry’ye göre önümüzdeki haftalarda yapılacak 25 milyar dolarlık GBTC satışı, kripto para piyasasındaki kötü gidişatı tetikleyebilir.

Mike Novogratz ise Chris J Terry’nin bu öngörüsüne katılmıyor. Mike Novogratz, bazı yatırımcıların GBTC hisselerini satarken büyük bir çoğunluğun ise alternatif ETF’lere geçiş yapacağını öngörüyor. İnsanları büyük resme odaklanmaya davet eden Novogratz’a göre genç nesillerin spot Bitcoin ETF’leriyle birlikte BTC’ye daha kolay bir şekilde erişme şansı ve dört kata kadar kaldıraç kullanma imkanı, BTC fiyatının önümüzdeki 6 ay içerisinde yeniden toparlanmasına yol açabilir.

Novogratz’ın Bitcoin Fiyat Tahmini

11 Ocak 2024’te CNBC’nin “Squawk Box” programına konuk olan Mike Novogratz, Bitcoin’in (BTC) uzun vadedeki potansiyeline ve kripto para ETF’leri konusundaki gelişmelere vurgu yaptı. Mike Novıgratz Kanada’daki tecrübelerinden yola çıkarak ABD’deki spot Bitcoin ETF yarışında üç baskın ürünün ön plana çıkacağını ve piyasa liderlerinin belirlenmesinde takip hatalarının çok önemli olacağını öngördü.

Mike Novogratz spot Bitcoin ETF’lerinin ortalama bir yatırımcı için Bitcoin’e yatırım yapmayı daha kolay bir hale getirdiğini ve kapsamlı teknik bilgi ihtiyacını ortadan kaldırdığını ifade etti. Novogratz, piyasaya yeni giriş yapanların da Bitcoin’in potansiyelinden faydalanacağı konusunda iyimser olduğunu belirten Novogratz, Bitcoin’in sınırlı arzı ve BTC sahiplerinin güçlü inancına vurgu yaptı.

Invesco, Fidelity ve BlackRock gibi finans devleri arasındaki rekabete vurgu yapan Novogratz, tüketiciler ve kurumlar için düşük takip hatalarının ve ücretlerin önemine dikkat çekti. Mike Novogratz,, spot ETF’lerin piyasaya sürülmesiyle Bitcoin’in fiyatında önemli bir artış yaşanacağını öngörüyor.