Bitcoin (BTC) son 24 saatte %3,2 oranında değer kazanarak 68.672 dolara kadar yükseldi.

Böylelikle Bitcoin (BTC) 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı. Lider kripto para birimi bugünkü yükselişle birlikte 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen zirvenin yalnızca %1 uzağında işlem görüyor.

Peki Bitcoin’deki yükselişin asıl nedeni ne?

CryptoPotato olarak 4 Mart’ta Bitcoin’in aralarında euro ve İngiliz sterlini’nin de yer aldığı birçok para birimi karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdik.

Ancak kripto para analisti Will Woo ilginç bir şekilde henüz boğa sezonunun başlamadığını iddia ediyor.

So you think we're in a bull market? We're not, this has been the warm up. A full fundamentals driven bull market is marked by a break of the upper blue band. When it breaks, TradFi is in for a shock. pic.twitter.com/4v6oSm3mAk — Willy Woo (@woonomic) March 5, 2024

Bitcoin ETF’lerinin Hacimleri Yükselişte

Bitcoin’deki son yükselişler büyük ölçüde spot Bitcoin ETF’lerinden kaynaklandı. Böylelikle BTC fiyatı son 30 günde yaklaşık %60 oranında değer kazandı.

SEC’in 10 Ocak’ta onayladığı spot Bitcoin ETF’leri şimdiye kadar 7,5 milyar dolar değerinde BTC girişi yaşadı. Bu devasa sermaye girişi, Grayscale’ın spot Bitcoin ETF’inde yaşanan agresif sermaye çıkışlarına rağmen gerçekleşti. Bloomberg’ün kıdemli ETF analisti Eric Balchunas, 4 Mart’ta spot Bitcoin ETF’lerinin hacminin 5,5 milyar dolarla en yüksek ikinci gününü kaydettiğini bildirdi.

Bu işlem hacminin 2,4 milyar dolarını BlackRock’ın ETF’i IBIT tek başına oluşturuyor. Balchunas, IBIT’in kontrolündeki BTC’lerinin değerinin 11 milyar doları aştığını açıkladı.

Dolayısıyla Bitcoin (BTC) fiyatında yaşanan yükselişin büyük ölçüde spot Bitcoin ETF’lerinden kaynaklandığını söylemek mümkün.

CryptoQuant CEO’su Ki Young, ETF’lere yönelik devasa girişler nedeniyle bu yıl satış yönlü bir likidite krizi yaşanacağını öngörüyor.

We'll likely see a #Bitcoin sell-side liquidity crisis this year anyway. Fresh capital from spot ETFs has seen a 95% MoM, excluding GBTC. At this rate, holdings could surpass a couple of million $BTC this year. Exchanges, miners, and their affiliated addresses hold 3M BTC. pic.twitter.com/iBOEAOBAkY — Ki Young Ju (@ki_young_ju) March 4, 2024

Makroekonomi yayın organı ‘Macro Scope’ bu yıl diğer büyük varlık yönetim şirketlerinin de spot Bitcoin ETF başvurusunda bulunacağını bildirdi. Macro Scope şu açıklamaya yer verdi:

Wall Street devleri, şirket içi yatırım fonlarında Bitcoin ETF’sine maruz kalmak için başvuruda bulunmaya devam ediyor. Önümüzdeki aylarda bunu çok şahit olacaksınız.

Kripto Para Piyasasında Durum Ne?

CoinGecko verilerine kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,9 oranında artarak 2,63 trilyon dolara yükseldi.

Kripto para piyasasının toplam değeri hala tüm zamanların en yüksek seviyesinin %15 uzağında. Bu da Bitcoin yükselirken altcoin’lerin bu yükselişe yanıt vermekte zorlandığı şeklinde yorumlanıyor.

Ethereum (ETH) son 24 saatte %5,8 oranında değer kazanarak 3.731 dolara yükseldi. Böylelikle ETH son 26 ayın en yüksek seviyesini kaydetti.

Bitcoin (BTC) tüm zamanların en yüksek seviyelerinde işlem görürken ETH ise tüm zamanların en yüksek seviyelerinden hala %26 uzakta.

Bu süreçte memecoin’ler ise kayda değer yükselişler yaşadı. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere son bir haftalık süreçte DOGE %94, SHIB %295, PEPE %253, BONK %185, WIF %230, FLOKI %227 oranında değer kazandı.