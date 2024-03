Bitcoin (BTC) son 24 saatte %3,2 oranında değer kazanarak 68.672 dolara kadar yükseldi.

Böylelikle Bitcoin (BTC) 69.000 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesine çok yaklaştı. Lider kripto para birimi bugünkü yükselişle birlikte 2021 yılının Kasım ayında kaydedilen zirvenin yalnızca %1 uzağında işlem görüyor.

Peki Bitcoin’deki yükselişin asıl nedeni ne?

CryptoPotato olarak 4 Mart’ta Bitcoin’in aralarında euro ve İngiliz sterlini’nin de yer aldığı birçok para birimi karşısında tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdik.

Ancak kripto para analisti Will Woo ilginç bir şekilde henüz boğa sezonunun başlamadığını iddia ediyor.

So you think we're in a bull market?

We're not, this has been the warm up. A full fundamentals driven bull market is marked by a break of the upper blue band.

When it breaks, TradFi is in for a shock. pic.twitter.com/4v6oSm3mAk

— Willy Woo (@woonomic) March 5, 2024