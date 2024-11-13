Bitcoin, ABD Başkanlık seçiminin ardından başladığı yükseliş trendinde yaklaşık bir hafta kesintisiz yükseldikten sonra 90.000 dolar seviyesinde iki kez reddedildi.

Donald Trump’ın ABD Başkanlık seçimini kazanmasının ardından yaklaşık %33 oranında değer kazanan Bitcoin, 67.500 dolar seviyesinden 90.000 dolara kadar yükseldi. Bu süreçte altcoin’ler de kayda değer yükselişler yaşadı. Ancak Bitcoin’in 90.000 dolar seviyesinde iki kez reddedilmesiyle kripto para piyasası düşüşe geçti.

Altcoin’ler Sert Çakıldı

Trump’ın seçim zaferinin ardından yükselişe geçen ve hafta boyunca kayda değer kazançlar elde eden Bitcoin, hafta sonu 80.000 dolar seviyesini aşarak hafta başında 90.000 dolara kadar yükseldi. Ancak Bitcoin bu seviyede iki kez reddedildi ve 87.000 dolara geriledi. BTC’nin son 24 saatte %1,2 oranında değer kaybetmesi, altcoin’lerde de çift haneli değer kayıplarına yol açtı.

DOGE, bu büyük rallinin öncülerinden biri olarak %10 değer kaybederek 0.37 seviyesine geriledi. Bir diğer büyük kayıp yaşayan altcoin olan Cardano (ADA) ise geçtiğimiz hafta Charles Hoskinson tarafından yapılan bir duyuru sonrası ivme kazanmıştı. Ancak bugün itibarıyla %10,5’lik bir düşüşle 0.53 seviyesine indi. Shiba Inu (SHIB) da %17’lik değer kaybıyla 0.000024 seviyesine çekildi ve 10. sıradaki yerini TRX’e kaptırdı.

Tasfiye Rüzgarı: 280.000 Trader Etkilendi

Kripto para piyasasında fiyat dalgalanmalarının artmasıyla aşırı kaldıraç kullanan yatırımcılar, ciddi kayıplarla karşı karşıya kaldı. Piyasadaki likidasyonların toplam değeri 900 milyonun üzerine çıkarken, bu likidasyonların büyük kısmını long pozisyonlar oluşturdu.

Kripto Para Piyasası Yeni Destek Arayışında

Kripto para piyasasında yaşanan bu sert düzeltme, özellikle aşırı kaldıraç kullanan yatırımcılar için büyük kayıplara yol açtı. Ancak Bitcoin’in 90.000 dolar direncinde reddedilmesi, lider kripto para biriminin bu seviyede daha güçlü bir destek oluşturması gerektiğini gösteriyor.