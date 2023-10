Bitcoin son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki Ekim ayında Bitcoin’deki yükseliş trendi devam edecek mi? Gelin ünlü analistlerin bu konudaki görüşlerine yakından bakalım.

Bitcoin (BTC) fiyatı, Pazartesi günü Asya seansının başlamasıyla birlikte %4’ün üzerinde yükseliş yaşayarak 28.500 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin en son Ağustos ayında bu seviyelerde işlem görüyordu. Kripto para analisti CrediBULL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

"So, while we hold above the mid-range our next target is the range highs, with a first sign of weakness on a loss of the mid-range and clear invalidation right below that at the origin of this low timeframe impulse."

