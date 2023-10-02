Bitcoin son 7 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı. Peki Ekim ayında Bitcoin’deki yükseliş trendi devam edecek mi? Gelin ünlü analistlerin bu konudaki görüşlerine yakından bakalım.

Bitcoin (BTC) fiyatı, Pazartesi günü Asya seansının başlamasıyla birlikte %4’ün üzerinde yükseliş yaşayarak 28.500 dolara kadar yükseldi.

Bitcoin en son Ağustos ayında bu seviyelerde işlem görüyordu. Kripto para analisti CrediBULL konuyla ilgili olarak şu açıklamayı kaydetti:

Az önce gördüğümüz hareket tam da aradığımız şeydi. Bugünün Pazar olduğunu biliyorum ama bu hareket önümüzdeki birkaç gün boyunca devam ederse sonuçları ÖNEMLİ olacak.

"So, while we hold above the mid-range our next target is the range highs, with a first sign of weakness on a loss of the mid-range and clear invalidation right below that at the origin of this low timeframe impulse." We're not done yet. $BTC https://t.co/QGfy8HKIKL pic.twitter.com/05ZnGkfSYV — CrediBULL Crypto (@CredibleCrypto) October 1, 2023

Bitcoin’deki Yükseliş Spot İşlemlerden Kaynaklanıyor

Bir diğer önde gelen kripto para analisti Will Clemente ise Bitcoin’in şu anda teknik indikatörlere göre kritik seviyelerde işlem gördüğünü belirtti.

Bitcoin’de günlük ve haftalık hareketli ortalamalar şu anda 28.000 dolar seviyesinde, halihazırda BTC de bu fiyat seviyelerinde işlem görüyor. Bitcoin, Pazartesi günü Asya seansında yükselişe geçerek önce 28.000 dolara, sonrasında ise 28.500 dolara kadar yükseldi.

BTC working on both its 200wma and 200dma at $28k pic.twitter.com/fbret90EuV — Will Clemente (@WClementeIII) October 1, 2023

Kripto para türev ürünleri platformu Greeks Live da Bitcoin’deki yükseliş rallisinin spot işlemlerden kaynaklandığına dikkat çekti:

Piyasanın şu anki likiditesiyle spot piyasada yapılan birkaç bin BTC’lik satın alım, tüm piyasayı güçlü bir şekilde desteklemek için yeterli.

Bitcoin ve kripto para piyasasının genelinde yaşanan bu yükseliş sonucunda milyonlarca dolarlık short pozisyon tasfiye edildi. Coinglass verileri son 24 saatte yaklaşık 90 milyon dolarlık short pozisyonun tasfiye edildiğini gösteriyor.

Öte yandan, yatırımcı ve analist Alex Krüger piyasadaki son fiyat hareketlilikleri konusunda o kadar da iyimser değil. Aksine Alex Krüger yeni bir düşüş yaşanacağını öngörüyor.

Bitcoin fiyatında bu tarz yükseliş gördüğümüzde bu, büyük BTC sahiplerinin çöküşten önce varlıklarını sattığı anlamına gelir. Çünkü hepsi düşüşün geleceğini biliyor.

Altcoin’lerde Durum Ne?

Ethereum da son 24 saatte %2,5’nin üzerinde yükseliş yaşayarak 1.750 dolara dokundu. Ethereum böylelikle son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Yüksek piyasa değerine sahip altcoin’ler arasında en kayda değer yükselişi Solana (SOL) kaydetti. SOL günlük bazda %14’e varan yükselişle 24,60 dolara kadar yükseldi. SOL ayrıca 3 Ekim’de yani yarın başlayacak Sam Bankman-Fried’ın dolandırıcılık davası öncesi son bir haftada %24’ün üzerinde değer kazandı.

Tüm bu yükselişler sonucunda kripto para piyasasının toplam değeri 1,120 trilyon dolara ulaşarak son birkaç ayın en yüksek seviyesini kaydetti.