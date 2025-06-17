Hafta sonu yaşanan yükselişin ardından Bitcoin, kritik bir direnç bölgesine ulaştı. Analistler, fiyatın 108 bin 900 dolar seviyesindeki davranışına göre yönünü belirleyeceğini düşünüyor. Bu bölgenin aşılması, yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesini gündeme getirebilir.

Yeni haftaya güçlü başlayan lider kripto para birimi, önemli teknik seviyelerin kesiştiği bir direnç hattında işlem görüyor. Değer yoğunlaşma bölgesi, makro düzeydeki önceki zirve, yüzde 61,8 Fibonacci düzeltmesi ve yatay direnç çizgisi aynı noktada buluşuyor. Geçmişte bu bölge, yükselişleri durduran önemli bir eşik olmuştu.

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Analistler, 4 saatlik ya da günlük kapanışların 108 bin 900 dolar üzerinde gerçekleşmesi durumunda yukarı yönlü güçlü bir kırılımın yaşanabileceğini belirtiyor. Ancak fiyat bu seviyede tutunamazsa, kısa vadeli bir geri çekilme olasılığı da masada duruyor. Bu durumda, destek seviyeleri olarak 104 bin dolar bandı öne çıkıyor. Burası hem kontrol noktası hem de hafta sonu görülen en düşük seviyelerle örtüşüyor.

Bitcoin’in fiyat hareketlerinde hafta sonu diplerini temizleyip ardından yükselişe geçmesi sık rastlanan bir davranış biçimi olduğu için, yeni bir hamle öncesi benzer senaryo gerçekleşebilir.

Kırılım mı, Düzeltme mi?

Piyasa şu anda karar aşamasına girdi. Eğer 108 bin 900 dolar yukarı yönlü kırılırsa, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesini yenilemesi mümkün görünüyor. Tersi durumda ise fiyatın 104 bin dolara kadar gerileyip destek bulması bekleniyor. Önümüzdeki günlerdeki fiyat hareketleri, kısa vadeli trendin yönünü belirleyecek.