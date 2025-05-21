Kripto para piyasasında yükselişin devam edebileceğine işaret eden önemli gelişmeler yaşanıyor.

Bitcoin hâlâ birikim bölgesinde bulunurken, teknik göstergeler ve zincir üstü veriler, yükselişin henüz sona ermediğini ortaya koyuyor.

Borsalardan Büyük Çekimler Dikkat Çekiyor

Son 24 saatte Binance’ten yaklaşık 3 bin 90 BTC (yaklaşık 325 milyon dolar) çekildi. Bunun yanı sıra, Binance’ten 76 bin ve Kraken’den 170 bin ETH çıkışı gerçekleşti. Uzmanlara göre bu çıkışlar, yatırımcıların satıştan çok biriktirmeyi tercih ettiğini gösteriyor.

Borsalardaki arzın azalması, ani satış baskısı ihtimalini düşürerek, talebin artması hâlinde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine zemin hazırlıyor.

CryptoQuant verilerine göre bu hareketlilik, sektör genelindeki olumlu gelişmelerle örtüşüyor. Circle’ın halka arz planları ve Coinbase ile Ripple arasında yürütüldüğü iddia edilen satın alma görüşmeleri, piyasa güvenini artırıyor.

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Teknik Veriler Aşırı Alım Bölgesinde Değil

Bitcoin’in piyasa değeri ile gerçekleşen değer oranı (MVRV) şu anda 2.33 seviyesinde. Bu oran, tarihsel olarak düzeltme dönemlerini tetikleyen 2.75 seviyesinin altında. Bu durum, kâr satışlarının henüz başlamadığını ve yükselişin sürdürülebileceğini gösteriyor.

Uzmanlar, bu göstergenin yanı sıra kurumsal ilginin artması ve borsalardaki arzın azalmasını da yükselişi destekleyen faktörler arasında gösteriyor.

Bu Yaz Alışılmışın Dışında Geçebilir

Kripto para piyasası genellikle yaz aylarında düşük hacimle sakin seyrederken, bu yıl tablo farklı olabilir. Araştırma şirketi Kaiko’ya göre, hem makroekonomik gelişmeler hem de düzenleyici cephedeki olası adımlar, yaz aylarında hareketliliği artırabilir.

ABD Merkez Bankası’nın yaklaşan faiz kararı, eski başkan Donald Trump’ın 9 Temmuz’daki gümrük tarifesi açıklaması ve Kongre’nin ağustos tatili öncesi geçirmesi beklenen kripto yasası, piyasada volatilitenin yükseleceğine işaret ediyor.

Vadeli işlemler piyasasında da benzer bir beklenti görülüyor. 27 Haziran tarihli opsiyon verileri, Bitcoin için 110 bin ve 120 bin dolarlık alım pozisyonlarının arttığını gösteriyor. Bu da yatırımcıların üçüncü çeyrekte yükseliş beklentisini koruduğuna işaret ediyor.