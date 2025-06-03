Zincir üstü veri analiz firması Glassnode, Bitcoin piyasasında önemli bir gelişmeye dikkat çekti. Şirketin verilerine göre, son düzeltme hareketine öncülük eden uzun vadeli yatırımcılar artık satış hızını azalttı. Bu durum, fiyat açısından yukarı yönlü bir hareketin habercisi olabilir.

Deneyimli Yatırımcılar Frende

Glassnode’un analizine göre, Bitcoin’i 3 ila 5 yıl arasında elinde tutan yatırımcılar, nisan ayında başladıkları satışlara ara verdi. Bu grup, geçtiğimiz kasım ayında toplam arzın yüzde 15,7’sine ulaşarak zirve yapmış, ardından satışa geçmişti. Nisan ayındaki yeni satış dalgasıyla birlikte arz payları yüzde 11,9’a kadar geriledi. Bu oran, önceki döngüde görülen yüzde 3 seviyesinin oldukça üzerinde konumlanıyor.

Harcama Hacmi Zirveye Yaklaştı

Bir ila beş yıl arası Bitcoin tutan yatırımcıların toplam harcama miktarı geçtiğimiz hafta 4,02 milyar dolara ulaştı. Bu yatırımcı grubu; 1-2 yıl, 2-3 yıl ve 3-5 yıl arası BTC tutanlardan oluşuyor. Özellikle son dönemde en büyük harcamayı yapan kesim, 2,16 milyar dolarlık işlemle 3 ila 5 yıllık yatırımcılar oldu. Bu rakam, Mart 2024’te görülen 6 milyar dolarlık tarihi zirvenin ardından döngünün en büyük ikinci çıkışı olarak kaydedildi.

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Yeni Yükselişin Önü Açılıyor mu?

Uzun vadeli yatırımcıların satış hızını azaltması, Bitcoin fiyatı açısından pozitif bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Ancak Glassnode, bu yatırımcı grubunun hâlâ önemli miktarda BTC’ye sahip olduğunu ve fiyat yükseldikçe satış yapma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Bu da olası bir yükseliş sırasında piyasada satış baskısının yeniden artabileceği anlamına geliyor.

Kısa vadede piyasada satış baskısının azalması, Bitcoin için yeni bir yükseliş dalgasının önünü açabilir. Ancak bu hareketin kalıcılığı, fiyat artışı karşısında uzun vadeli yatırımcıların tutumuna bağlı olacak.