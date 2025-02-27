Standard Chartered, Bitcoin spot ETF’lerinden devam eden çıkışların kripto paranın fiyatını daha da aşağı çekebileceği konusunda uyardı.

Son günlerde büyük miktarda satış yaşanırken, yalnızca bir günde yaklaşık 1 milyar dolar değerinde ETF satışı gerçekleşti.

Standard Chartered Dijital Varlık Araştırma Başkanı Geoff Kendrick, 12 spot Bitcoin fonundan 10’unun net çıkış bildirdiğini belirtti. Fidelity’nin FBTC fonundan 344.65 milyon dolar, BlackRock’un IBIT fonundan ise 164.3 milyon dolar çıkış yaşandı.

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Kendrick, satış dalgasının henüz sona ermediğini ve ABD seçimlerinden bu yana net ETF alımlarının yaklaşık 1.3 milyar dolar zararda olduğunu söyledi.

Analistler, ETF çıkışlarına rağmen, son düşüşün ağırlıklı olarak bireysel yatırımcılar tarafından yönlendirildiğini belirtiyor. CME Bitcoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyonlarda büyük bir değişiklik olmadığını vurgulayan uzmanlar, kurumsal yatırımcıların büyük bir çıkış yapmadığını ifade etti.

Piyasadaki dalgalanmaya rağmen Bitcoin fiyatının görece istikrarlı seyretmesi, arz-talep dengesinde büyük bir bozulma olmadığını gösteriyor. Uzmanlar, uzun vadeli yatırımcılar için mevcut piyasanın önemli fırsatlar sunduğunu düşünüyor.