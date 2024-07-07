Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) geride bıraktığımız günlerde 54.000 doların altına geriledi. Bazıları bu nedenle Bitcoin’deki boğa sezonunun bittiğini düşünüyor. Bazıları ise bu tür düşüşlerin normal olduğunu ve yatırımcıların sakin kalması gerektiğini belirtiyor.

Bitcoin’de son blok ödülü yarılanması 19 Nisan’da gerçekleşti. Analistler ve uzmanlar, Bitcoin’in tarihsel piyasa döngüleri ve blok ödülü yarılanması nedeniyle yeni bir boğa koşusuna hazırlandığını öngörüyor. Bununla birlikte Bitcoin’de yükseliş trendinin son bulduğunu düşünen analistlerin sayısı da oldukça fazla.

Bitcoin Neden Düşüyor?

Geride bıraktığımız günlerde Bitcoin 2024 yılındaki en sert fiyat düzeltmelerinden birini kaydetti. CryptoPotato olarak bildirdiğimiz üzere bu süreçte BTC fiyatı son olarak Şubat 2024’te görülen 54.000 dolar seviyesinin altına geriledi.

Bazıları Bitcoin’de boğa sezonunun sonlandığını düşünürken bazıları ise bu tür düşüşlerin Bitcoin’in büyüme stratejisinin bir parçası olduğunu ve yatırımcıların endişeye kapılmaması gerektiğini savunuyor. il Capo of Crypto adlı X analisti şunları kaydetti:

Zaman, büyük resme bakma ve sakin kalma zamanı. Şu an için işler kötü görünebilir ama uzun vadede güçlü duruyor. Zamanla göreceğiz.

Crypto Tony adlı bir başka analist de benzer bir görüş belirterek, son piyasa çöküşünün, kripto para endüstrisinin genel olarak yaşadığı boğa sezonlarıyla kıyaslanamayacağını söyledi:

Duruma geniş bir perspektiften bakın. Eğer panik yapıyorsanız, muhtemelen çok yüksek fiyattan aldınız ve bir çıkış planınız yok.

Mikybull Crypto ve Rekt Capital, Bitcoin’in tarihsel performansına dayanarak yakın gelecekte bir BTC rallisi öngörüyor. Mikybull Crypto, 2023’ün üçüncü çeyreğinde benzer bir düzeltme yaşandığını ve ardından yeni bir boğa koşusunun geldiğini hatırlattı.

Rekt Capital, BTC’nin bu yılın Nisan ayında gerçekleşen BTC yarılanmasından henüz tam olarak yararlanmadığını düşünüyor. Analist BTC fiyatının 2016 ve 2020 yarılanmalarını takip eden 500 günden fazla bir süre sonra zirveye ulaştığını belirtti:

Tarih tekerrür ederse ve bir sonraki boğa piyasası zirvesi yarılanmadan 518-546 gün sonra gerçekleşirse… Bu, Bitcoin’in bu döngüde Eylül ortası veya Ekim ortası 2025’te zirve yapabileceği anlamına gelir.

Yarılanma, yaklaşık her dört yılda bir gerçekleşen ve BTC blockchain’inde yeni blokları doğrulayan madencilerin ödüllerini yarıya indiren önemli bir olaydır. Tarihsel olarak, bu süreç birincil kripto para birimi ve tüm piyasa için büyük bir yeniden canlanmayı takip etmiştir.

Kötümser Senaryo

Bazı analistler ise BTC’nin rallisinin sona ermiş olabileceğini öne sürdüler. Bu analistlerden biri olan X kullanıcısı Ali Martinez, Bitcoin ETF’lerinin onaylanması, memecoin çılgınlığı ve ünlüler tarafından piyasaya sürülen token’larla bu boğa sezonunun son bulmuş olabileceğini düşünüyor:

Bu döngüde, Bitcoin ETF’lerinin onaylanmasını, memecoin çılgınlığını ve ünlülerin kendi altcoin’lerini piyasaya sürmelerini gördük! Ama ya hepsi bu kadarsa? Ya zaten coşkuya ulaştıysak ve şimdi sadece bir sonraki ralli için soğumamız gerektiğini düşünerek rehavet içindeysek?