Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Bitcoin’in uzun vadeli potansiyelinin son derece güçlü olduğunu ve fiyatının yedi haneli rakamlara ulaşabileceğini belirtti. 17 Şubat’ta yaptığı açıklamada iyimserliğini dile getiren Horsley, “Bitcoin’in bir milyon dolara çıkacağına dair giderek daha fazla kanıt görüyorum ve çıkmayacağına dair giderek daha az neden görüyorum.” dedi.

Horsley, sosyal medya platformu X’te, Bitcoin’e dair olumsuz öngörülerin nedenini sorguladıktan sonra, bu yıl gerçekleşmesini beklediği gelişmeleri paylaştı.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Yatırımcı Fred Krueger, Bitcoin’in ölçeklenememesinin en büyük engel olduğunu öne sürdü. Ancak Krueger, farklı blok zincirlerinde “wrapped” (sarılı) versiyonlarının bu sorunu çözdüğünü belirtti.

Horsley de bu görüşe katılarak, “Bitcoin sarılı versiyonları sayesinde birçok sistemle uyumlu hale gelebiliyor. Aslında, Bitcoin ETF’leri de velayet ve ticareti soyutlayan ve geleneksel finans hesaplarına taşıyan birer sarılı versiyon olarak düşünülebilir.” dedi.

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2025’te Bitcoin: Neler Bekleniyor?

Horsley, 2025’te Bitcoin’in benimsenmesini hızlandıracak bazı önemli gelişmeleri öngördü:

Spot Bitcoin ETF’lerine Daha Fazla Yatırım: Horsley, Bitcoin spot ETF’lerine olan ilginin artacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülen on bir ETF, sadece bir yıl içinde toplamda 40 milyar dolar giriş aldı.

Horsley, Bitcoin spot ETF’lerine olan ilginin artacağını belirtti. Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülen on bir ETF, sadece bir yıl içinde toplamda 40 milyar dolar giriş aldı. Kurumsal ve Devlet Alımları: Daha fazla şirketin ve devletin Bitcoin almaya başlayacağını tahmin eden Horsley, halihazırda Amerika’da 22 eyaletin hazine varlıklarını Bitcoin ve kriptoya yatırabilmek için yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığını belirtti.

Daha fazla şirketin ve devletin Bitcoin almaya başlayacağını tahmin eden Horsley, halihazırda Amerika’da 22 eyaletin hazine varlıklarını Bitcoin ve kriptoya yatırabilmek için yasal düzenlemeler üzerinde çalıştığını belirtti. Varlık Yönetimi ve Bankacılık Hizmetleri: ABD’deki varlık yönetim şirketlerinin, müşterileri adına Bitcoin satın alacağını ve bankaların bu varlığa erişimi kolaylaştırmak için yeni hizmetler başlatacağını öngördü.

ABD’deki varlık yönetim şirketlerinin, müşterileri adına Bitcoin satın alacağını ve bankaların bu varlığa erişimi kolaylaştırmak için yeni hizmetler başlatacağını öngördü. Düzenleyici Netlik ve Jeopolitik Etkiler: Düzenleyicilerin daha net ve yapıcı yönergeler sunacağını belirten Horsley, küresel jeopolitik ve para politikalarındaki değişimlerin Bitcoin’e olan ihtiyacı artıracağını savundu.

Düzenleyicilerin daha net ve yapıcı yönergeler sunacağını belirten Horsley, küresel jeopolitik ve para politikalarındaki değişimlerin Bitcoin’e olan ihtiyacı artıracağını savundu. Güvenilir İsimlerden Destek: Horsley, Bitcoin’e olan güvenin daha saygın isimler tarafından açıkça dile getirileceğini ve 2025’in Bitcoin için bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

Bitcoin yatırımcısı ve eğitmeni Mark Moss da bu öngörüleri destekleyerek, “Bu döngü, önceki döngülerden çok farklı. ETF talebi, devlet alımları ve kurumsal hazine yatırımları var. Yeni para, arzı büyük ölçekte emiyor.” dedi.