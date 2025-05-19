Bitcoin, Cuma ve Cumartesi’yi sakin geçirdikten sonra Pazar akşamı atağa geçti ve ocak sonundan bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 106.000 seviyesini test etti. Ancak bu zirveye ulaştıktan hemen sonra satış baskısı hızla devreye girdi ve fiyat bir anda 2.000 dolar gerileyerek sert şekilde reddedildi.

Sabah saatlerinde paylaştığımız Market Watch raporunda, BTC’nin kısa süreliğine 103.000 seviyesinin altına inip ardından yeniden 104.000 bandına çıktığını aktarmıştık. Bu düşüş sırasında anonim bir “balina” Hyperliquid platformunda yaklaşık 400 milyon dolarlık dev bir long pozisyon açtı.

CoinGlass’ın canlı verilerine göre, bu yatırımcı pozisyonunun bir kısmını kapattı ve mevcut değeri 337 milyon dolara geriledi.

Son birkaç saat içinde BTC fiyatı hızlı şekilde 104.000 dolardan 106.518 dolar seviyesine tırmandı, burada sert bir satışla karşılaşarak dakikalar içinde başlangıç seviyesine döndü.

Günlük ölçekte tasfiye edilen pozisyonların toplam değeri 686,51 milyon dolara yaklaştı. Bu likidasyonların büyük bölümü son 12 saatte gerçekleşti.

Verilere göre, Ethereum long pozisyonları 265 milyon doları aşarak en çok likide edilenler arasında başı çekiyor. BTC short pozisyonları ise ikinci sırada yer aldı.

Son 24 saatte 161.127’den fazla yatırımcı pozisyonu tasfiye oldu. CoinGlass’a göre en büyük tekli tasfiye ise HTX borsasında, ETH/USDT işlem çiftinde gerçekleşti ve 8,21 milyon dolar değerindeydi.