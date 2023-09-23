Bitcoin yatırımlarından zarar eden çift arasında tartışma çıktı. Tartışma, kocanın karısını vurmasıyla birlikte 6 saat süren silahlı çatışmaya dönüştü.

35 yaşındaki Kritsada’nın 31 yaşındaki karısı Pitsamai’yi vurmasıyla polis ekipleri olaya dahil oldu. Karısını vuran Kritsada, polis ekipleriyle 6 saat boyunca çatıştı.

Bu olay Tayland’ın Ayutthaya şehrinde gerçekleşti.

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Olay, Kritsada’nın Bitcoin yatırımlarında 700,000 baht (yaklaşık 19,500 dolar) kaybetmesi nedeniyle karısı Pitsamai’yle tartışmasıyla başladı. Pitsamai’nin ayrılmak istediğini söylemesiyle gerilim arttı.

Kritsada barışmak için karısının evine gittiğinde işler daha da kötüleşti. Silahla karısını vuran Kritsada, kendisini eve kilitledi ve polis ekipleriyle 6 saat boyunca çatıştı. Evin etrafını saran polis ekiplerinin Kritsada’yı teslim olmaya ikna etmesi 6 saat sürdü.

Kritsada olay sırasında korku ve stres nedeniyle kendini bacağından vurdu. Yaklaşık 6 saat süren müzakerelerin ardından yakalanan Kritsada’nın .38 kalibrelik tabancasına da el konuldu.

Yerel medya organı KhaoSod’un haberine göre Kritsada cinayete teşebbüs, ruhsatsız silah ve mühimmat bulundurmakla suçlanıyor. Tıbbi müdahalenin ardından hapishane hücresine gönderilen Kritsada’nın son derece stresli olduğu ve kendisine yöneltilen sorulara yanıt vermediği ifade edildi.

Eşi tarafından silahla vurulan 31 yaşındaki Pitsamai’nın durumunun ise iyi olduğu ve doktor gözetimi altında tutulduğu bildirildi.