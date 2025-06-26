Bitcoin, kısa vadeli yönünü belirleyecek üç önemli fiyat seviyesinde işlem görüyor. Bu bölgelerdeki likidite yoğunluğu, bir sonraki büyük hareketin ipuçlarını veriyor.

106.000 Dolar: İlk Baskı Noktası

Bitcoin, şu anda 106.000 dolar seviyesinde güçlü bir dirençle karşı karşıya. Bu bölge, kısa pozisyon açan yatırımcıların kaldıraçlı işlemlerle likide olabileceği ilk büyük eşik.

BTC bu seviyenin üzerine çıktıkça, zorunlu pozisyon kapatmaları (short squeeze) tetiklenebilir. Bu durum, satış yapanların pozisyonlarını kapatmak için yeniden alım yapmalarını gerektirdiğinden, fiyatın yukarı yönlü hızla sıçramasına yol açabilir.

108.000 Dolar: En Kritik Direnç

108.000 dolar seviyesi, hem teknik açıdan hem de likidite açısından en önemli bariyer olarak öne çıkıyor. Bu seviye uzun süredir devam eden düşüş trend çizgisiyle örtüşüyor, büyük miktarda kaldıraçlı short pozisyonun likidite bölgesi ve aşılması durumunda, yüksek hacimli alım emirlerini tetikleyebilir.

Bu noktada güçlü bir kırılım gelirse, Bitcoin fiyatında sert bir yükseliş dalgası görülebilir.

111.500 Dolar ve 112.000 Dolar: Son Likidite Kapanı

Eğer BTC 108.000 doların da üzerine çıkmayı başarırsa, sıradaki hedef 112.000 dolar civarı olacak. Bu bölge son kalan kısa pozisyonları “tuzak” gibi içine çekebilecek bir likidite mıknatısı. Aynı zamanda önceki zirve seviyeleriyle teknik dirençlerin örtüştüğü nokta. Bu seviyeye ulaşılması, Bitcoin’in yeniden yeni zirveler için güç topladığı anlamına gelebilir.

Sonuç: Harekete Geçmeye Hazır Olun

Bitcoin yatırımcılarının önümüzdeki günlerde dikkatle izlemesi gereken seviyeler 106.000 dolar, 108.000 dolar ve 112.000 dolar.

Bu bölgeler, sadece teknik direnç değil, aynı zamanda yüksek kaldıraçlı işlemlerin yoğunlaştığı likidite savaş alanları. Volatiliteyi doğru yönetenler için fırsatlar büyük olabilir.

Not: Fiyatlar, yazının hazırlandığı sırada yaklaşık 107.000 dolar seviyesinde seyrediyor.