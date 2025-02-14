Hafta boyunca yatay seyreden kripto piyasaları, bugün sona erecek 2 milyar dolar değerindeki Bitcoin opsiyonlarıyla hareketlenebilir mi?

Bugün, 14 Şubat’ta yaklaşık 21 bin 300 Bitcoin opsiyon sözleşmesi sona eriyor. Bu sözleşmelerin toplam değeri yaklaşık 2 milyar dolar. Geçen haftaki opsiyonların etkisi sınırlı kalmıştı ve bu hafta da piyasalar, ABD’den gelen olumlu haberlere rağmen durgun seyrini korudu.

Bitcoin Opsiyonlarının Durumu

Bu haftaki Bitcoin opsiyonlarının put/call oranı 0,67 olarak hesaplandı. Bu oran, yükselişe (call) oynayan sözleşmelerin, düşüşe (put) oynayanlardan daha fazla olduğunu gösteriyor. En büyük kayıpların yaşanacağı “maksimum acı” noktası ise 98 bin dolar seviyesinde.

Açık pozisyonlar (OI) incelendiğinde, en yüksek değer 120 bin dolar seviyesinde bulunuyor ve bu pozisyonların toplam değeri 1,8 milyar dolar. Ayrıca, 110 bin dolar seviyesinde de 1,2 milyar dolar değerinde açık pozisyon mevcut. Bu durum, yatırımcıların uzun vadede Bitcoin fiyatlarının artacağına dair beklentilerini sürdüğünü gösteriyor.

Piyasa Hareketsizliği ve Volatilite

Bu hafta açıklanan ABD TÜFE verileri beklentileri biraz aştı, bu da kripto piyasalarında kısa süreli bir düşüşe neden oldu. Derivatives sağlayıcısı Greeks Live, piyasa duyarlılığının zayıf kaldığını ve Implied Volatilitenin (IV) neredeyse son bir yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirtti. Özellikle kısa vadeli IV’nin yüzde 46 ile düşük seviyelerde olması, önümüzdeki dönemde düşük volatilite beklendiğini gösteriyor.

Bugün sona erecek Bitcoin opsiyonlarının yanı sıra, 176 bin Ethereum sözleşmesi de sona eriyor. Bu sözleşmelerin toplam değeri 470 milyon dolar ve put/call oranı 0,64 olarak hesaplandı. Ethereum’da maksimum acı noktası ise 2 bin 765 dolar seviyesinde bulunuyor. Bugünkü toplam kripto opsiyonlarının değeri yaklaşık 2,5 milyar dolar.