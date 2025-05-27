Bitcoin, hafta sonu yaşanan jeopolitik gerginliklere rağmen toparlanarak pazartesi günü yeniden 110 bin dolar seviyesine yaklaştı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa Birliği’ne yönelik vergi açıklamaları piyasaları sarsmıştı; ancak BTC bu baskıyı kısa sürede atlattı.

Teknik Göstergeler Yükselişi Destekliyor

Analitik platformu CryptoQuant’a göre, Bitcoin grafiğinde klasik bir “çift dip” formasyonu oluştu. Bu formasyon, 23 ve 25 Mayıs tarihlerinde sırasıyla 106 bin 800 ve 106 bin 600 dolarda gerçekleşen dip seviyeleriyle şekillendi. Formasyonun boyun çizgisi 109 bin dolar seviyesinden geçerken, fiyat bu eşiği aşarak 109 bin 400 dolar üzerine yerleşti.

Uzmanlar, kırılmanın güçlü işlem hacmiyle desteklenmesini olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor. Eğer 109 bin dolar seviyesi destek olarak korunursa, Bitcoin’in kısa vadede 112 bin dolara ulaşması mümkün görülüyor.

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Zincir Üstü Veriler Ne Anlatıyor?

Fiyatlardaki yükselişe rağmen zincir üstü veriler, yatırımcı davranışlarında ayrışma olduğunu gösteriyor. Büyük yatırımcılarla bireysel kullanıcılar arasında belirgin bir fark oluşmuş durumda. Fiyat yükselmesine karşın borsa net akışları negatif seyrediyor; yani yatırımcılar varlıklarını borsalardan çekmeye devam ediyor.

Aynı dönemde “Taker Buy/Sell Ratio” göstergesi 1’in altına indi. Bu durum, piyasada agresif satışların sürdüğüne işaret ediyor. Satışların büyük kısmının bireysel yatırımcılardan geldiği tahmin ediliyor. Ancak büyük çaplı girişlerin olmaması, piyasada panik havasının hakim olmadığını gösteriyor.

Uzmanlara göre, sessiz seyreden bu dönemde büyük oyuncular kademeli alım yapıyor olabilir. Fiyatlar satış baskısına rağmen güçlü kalmaya devam ederse, kısa pozisyonların kapanmasıyla birlikte yeni bir yükseliş ivmesi başlayabilir.