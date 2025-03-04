CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju, Bitcoin piyasasının toparlanmasının büyük ölçüde ABD’li yatırımcıların duyarlılığına bağlı olduğunu belirtiyor.

Pazar günü Bitcoin’in yaşadığı coşkulu yükselişin ardından, lider kripto varlık tekrar 84 bin dolar seviyesinin altına gerileyerek son 24 saatte yüzde 10’luk bir düşüş kaydetti. Piyasa uzmanları, bu gerilemeyi ABD’li yatırımcılar arasında olumlu bir duyarlılığın olmamasına bağlıyor.

Piyasa analiz platformu CryptoQuant’ın kurucusu ve CEO’su Ki Young Ju, ABD’li yatırımcıların duyarlılığı iyileşmedikçe Bitcoin piyasasının zorlanmaya devam edeceğini düşünüyor.

Bitcoin Piyasasında Durgunluk Hakim

Ju, önceki bir paylaşımında, Coinbase’deki BTC balinalarının pazar günü yaşanan yükselişe öncülük ettiğini belirtti. Bu hareket, Coinbase Prim Endeksi’nde -0.05’ten 0.15’e hızlı bir artışla kendini gösterdi. Bitcoin’in fiyatı sadece üç saat içinde yaklaşık 10 bin dolar yükselmişti.

Bitcoin’in 85 bin 166 dolardan 94 bin 590 dolara sıçramasında ABD Başkanı Donald Trump’ın, BTC, Ethereum (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA) ve Solana (SOL) gibi kripto varlıkları içeren stratejik bir kripto rezervi oluşturduğunu duyurması etkili oldu. Ancak bu yükselişten önce Bitcoin ve genel kripto piyasası zor bir süreçten geçiyordu. Kasım 2024’ten bu yana ilk kez 78 bin dolar seviyelerine kadar gerilemişti.

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Mevcut durumda Bitcoin, pazar günü elde ettiği tüm kazançları kaybetti ve yazının yazıldığı an itibarıyla 83 bin dolar civarında işlem görüyor. Coinbase Prim Endeksi de önceki seviyelerine geri çekilerek -0.072 seviyesine düştü, bu da pazar günkü yükselişten önce görülen seviyelerin bile altında yer alıyor.

Özetle, Coinbase Prim Endeksi’nin yüksek olması, ABD’li yatırımcıların Bitcoin’e yoğun talep gösterdiğini; düşüş yaşaması ise talebin azaldığını gösteriyor.

Boğa Döngüsü Devam Ediyor mu?

CryptoQuant CEO’su Ju, mevcut piyasa duyarlılığının geçen yılın sonlarından tamamen farklı olduğunu kabul etse de, boğa döngüsünün hala devam ettiğini düşünüyor.

Ju’ya göre blok zincirinde kayda değer bir hareketlilik yok, piyasa temelleri güçlü ve kilit göstergeler nötr durumda. Ayrıca Bitcoin madencilik cihazlarının sayısı artmaya devam ediyor, bu da madencilerin henüz pes etmediğini gösteriyor. Ancak yine de boğa döngüsünün bu aşamada sona erme ihtimali göz ardı edilemez.