Bitcoin (BTC), ABD Başkanlık seçimlerini Donald Trump’ın kazanmasının ardından hızlı bir yükselişe geçti ve 13 Kasım’da 93.000 doları aşarak rekor seviyeye ulaştı. Ancak bazı piyasa sinyalleri, bu seviyeden bir geri çekilmenin gelebileceğini gösteriyor.

Ayı Piyasası İşaretleri

1. Aşırı Alım Sinyalleri (RSI)

Göreceli Güç Endeksi (RSI), söz konusu varlığın fiyat hareketlerinin hızını ve değişimini ölçen teknik bir analiz aracıdır ve 0 ile 100 arasında değer alır. RSI 70’in üzerindeyken varlık aşırı alım bölgesinde olarak değerlendirilir ve bir düzeltme sinyali verir. Şu anda Bitcoin’de RSI 75 seviyelerinde ve bu da satış sinyali olarak yorumlanıyor.

2. Piyasa Değeri-Gerçekleşmiş Değer Oranı (MVRV)

MVRV oranı, BTC’nin aşırı alım veya aşırı satım durumlarını analiz etmeye yardımcı olan bir başka önemli gösterge. MVRV, şu anda 2,6 seviyesinde. Tarihsel veriler bu seviyelerin piyasa zirvelerine işaret ettiğini gösteriyor.

IntoTheBlock’a göre, bu oran 2,6 ile 5 arasında olduğunda piyasada zirve eğilimi gözleniyor.

3. Ağa Değer / Metcalfe Oranı (NVM)

NVM oranı, BTC’nin piyasa değerini aktif adres sayısına göre değerlendirir. CryptoQuant verilerine göre, BTC’nin NVM oranı 1,24 seviyesinde ve bu değer düşüş sinyali olarak yorumlanıyor. Metcalfe Yasası, ağın değerinin kullanıcı sayısının karesi ile orantılı olduğunu belirtir ve bu durum BTC’nin şu anda aşırı değerlenmiş olabileceğini gösteriyor.

4. BTC Kar Oranı

Son verilere göre, BTC yatırımcılarının %99’u şu anda kağıt üzerinde kârda. Bu yüksek kârlılık oranı, kısa vadeli bir düşüşün işareti olabilir. Ekim ayında BTC’nin fiyatı 69.000 doları aştığında arzın %95’i kârdaydı. Ancak kısa bir süre sonra değer 65.500 doların altına düştü.

Bonus: Aşırı Açgözlülük

Bitcoin’in Korku ve Açgözlülük Endeksi, “aşırı açgözlülük” bölgesine girmiş durumda. Bu durum, piyasanın aşırı iyimser olduğunu ve bir düzeltmenin gelebileceğine işaret ediyor. Warren Buffett’ın “başkaları korktuğunda açgözlü, başkaları açgözlü olduğunda ise korkak olun” sözü, bu bağlamda iyi bir strateji olabilir.

Bu faktörler, BTC fiyatında kısa vadede bir düzeltme beklentisini desteklerken, yatırımcıların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.