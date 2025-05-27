Geçtiğimiz hafta 109 bin 590 dolar ile rekor seviyeye ulaşan Bitcoin, nisan ayındaki düşüşten etkileyici bir şekilde toparlanarak üst üste yedi hafta yükselişle kapandı.

Ancak Bitfinex’in yayımladığı son Alpha raporu, piyasanın kısa vadede bir düzeltmeye gidebileceğine işaret ediyor.

Analistlere göre, kısa vadeli yatırımcıların kâr satışları hız kazandı. Ayrıca ABD’nin Avrupa Birliği ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi getirme önerisi, küresel ticaret gerilimlerini yeniden alevlendirdi. Bu da kripto para piyasasında baskıyı artıran etkenler arasında yer aldı.

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Kâr Realizasyonu Fiyatları Aşağı Çekebilir

Bitcoin, yeni rekor seviyeye ulaştıktan yalnızca 36 saat sonra 109 bin doların altına geriledi. Düşüşte, Trump’ın tarifeleriyle birlikte artan küresel belirsizlik ve vadeli işlemlerdeki yüksek kaldıraçlı pozisyonların çözülmesi etkili oldu.

Analistler, Bitcoin’in önümüzdeki günlerde 106 bin dolar civarındaki haftalık dip seviyenin üzerinde tutunup tutunamayacağını yakından izliyor. Ancak kısa vadeli yatırımcıların kârlarını realize etmeye devam etmesi durumunda, daha derin bir düzeltme ihtimali masada.

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Kısa Vadeli Yatırımcılar Satışta

Bitfinex’e göre piyasada iki ana satış grubu öne çıkıyor: fiyatlar düştüğünde alım yapan ve şu an kazançta olanlar ile önceki düşüşte zararda kalan ama şimdi maliyetini kurtaranlar. Zincir üstü veriler, bu iki grubun da satışa geçtiğini gösteriyor.

Bitcoin, kısa vadeli yatırımcıların ortalama alım seviyesi olan 93 bin 400 doları aştıktan sonra satış baskısı belirgin şekilde arttı. Son 30 günde bu yatırımcılar en az 11,4 milyar dolar kâr elde etti. Günlük en yüksek realize edilen kazanç 747 milyon dolara ulaştı. Bir önceki ayda toplam kâr 1,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Gerçekleşen Kâr/Zarar oranı da sadece Bitcoin tarihindeki işlem günlerinin yüzde 8’inde görülen yüksek seviyelere çıktı.

Bitfinex analistleri, “Yatırımcı davranışlarındaki bu hızlı değişim, yükseliş ivmesinin ne kadar çabuk dağıtabileceğini gösteriyor. Ancak bu aynı zamanda piyasanın yeni bir yükseliş dalgası öncesi sindirme sürecine girebileceğine işaret ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.