Bitcoin’de (BTC) yaşanan yükselişe rağmen uzun vadeli yatırımcılar, satış yapmamak konusunda direniyor. HODL Waves verileri, uzun vadeli yatırımcıların Bitcoin’in (BTC) toplam arzının yaklaşık %16’lık kısmını kontrol ettiğini gösteriyor.

Son 3 yıllık zaman diliminde Bitcoin (BTC) yeni bir uzun vadeli yatırımcı jenerasyonunun dikkatini çekti ve bu jenerasyon varlıklarını sabırla ellerinde tutmaya devam ediyor. Sıklıkla kullanılan HODL Waves metriğine göre 2020 yılının sonlarında BTC satın alan kişiler, hala varlıklarını satmadan tutmaya devam ediyor.

Uzun Vadeli Yatırımcılar Bitcoin Biriktiriyor

2023 yılının Ekim ayında Bitcoin yeniden yükselişe geçti ve Kasım ayında da bu yükselişi sürdürdü. Aralık ayına bomba gibi bir başlangıç yapan BTC, bu ayın başından bu yana yaklaşık %16,5 oranında değer kazandı. Bitcoin (BTC) yılın başından bu yana ise %165 oranında değer kazandı.

Veriler, yaşanan bu yükselişe rağmen uzun vadeli yatırımcıların (LTH) risk azaltmak için kâr satışı yapmadığını gösteriyor. Bu durumun ana nedeninin ABD’de spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanacağına dair artan beklentiler olduğu düşünülüyor.

HODL Waves metriği, dolaşımdaki her bir BTC’yi hareket ettirildiği son tarihe göre kategorize ederek sıralıyor. Son 2-3 yıldır hareket ettirilmeyen coin’lerin sayısı 2022 yılının sonlarındaki piyasa çöküşünün ardından önemli ölçüde arttı. Son 2-3 yıldır hareket ettirilmeyen coin’lerin toplam Bitcoin arzına oranı 2022 yılının Aralık ayında %8 seviyesindeyken 2023 yılının Aralık ayında bu oran %16’ya yükseldi.

Bu, 2020-2021 yılları arasında Bitcoin satın alan kişilerin kâr satışı yapma konusunda direndiklerini ve yatırımlarını kararlıkla tutmaya devam ettiklerini gösteriyor.

Zincir üstü analitik platformu Glassnode’un verilerine göre uzun vadeli yatırımcılar tarafından kontrol edilen BTC arzı 6 Aralık’ta 14,92 milyon BTC’ye yükseldi. Bu konuda rekor, 28 Kasım’da 14,95 milyon BTC (arzın %76,3’ü) ile kırılmıştı.

Kısa Vadeli Yatırımcılar Satıyor

Coingecko verilerine göre Bitcoin yılbaşından bu yana %165’lik kayda değer bir artış kaydetti, buna rağmen uzun vadeli yatırımcılar büyük bir irade ortaya koyarak BTC’lerini satmadı. Bununla birlikte kısa vadeli yatırımcılar ise geride bıraktığımız hafta boyunca yaptıkları kâr satışlarını arttırdı.

Bitcoin’in 40.000 doların üzerine yükselmesiyle kısa vadeli yatırımcılar satış yapmaya başladı ve sonuç olarak BTC fiyat düzeltmesine gitti. Bu süreçte 4,5 milyar dolar değerinde BTC tasfiye edildi.