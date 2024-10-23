Kripto para piyasasının toplam değeri son 24 saatte %2,3 oranında azalarak 2,402 trilyon dolara geriledi. Bu düşüşte Bitcoin’in 69.000 dolar direncinde reddedilmesi etkili oldu.

Yatırımcılar Bitcoin’in yönünü hangi tarafa çevireceğini merak ediyor. Olasılıklar arasında Bitcoin’in 65.000 dolar desteğine geri çekilmesi ve 71.000 dolar direncini test etmesi yer alıyor. Son 72 saatte Bitcoin’in yaklaşık %4 oranında değer kaybetmesi, kripto para piyasası genelinde de satış baskısını tetikledi.

Teknik analiz verileri Bitcoin’de önümüzdeki günlerde fiyat dalgalanmalarını artabileceğine işaret ediyor. Günlük MACD göstergesi düşüş trendine işaret ederken SMA göstergesi ise Asya seansında negatife döndü.

Öte yandan ABD’deki Bitcoin ETF’lerinin yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü pozitif sermaye girişi serisi de 22 Ekim’de son buldu. 22 Ekim’de Bitcoin ETF’lerinde 79,1 milyon dolarlık net sermaye çıkışı gerçekleşti.

Analistler, Bitcoin’in piyasa momentumu yeniden kazanması halinde 69.000 dolar direncini yeniden test edebileceğini öngörüyor. Bitcoin’in 69.000 dolar direncinin üzerinde kalmakta başarılı olması halinde bir sonraki hedef 71.000 dolar olabilir. Öte yandan ayıların piyasadaki kontrolü ele geçirmesi halinde Bitcoin fiyatı 66.726 dolar seviyesindeki trend çizgisini bir kez daha test edebilir. Bu seviyede satış baskısının devam etmesi halinde BTC fiyatı 62.000 dolardaki destek seviyesine kadar geri çekilebilir.

Türk kripto para analisti “1buraker” Bitcoin’de 65.200 dolar ile 66.200 dolar aralığının güçlü bir destek bölgesi olduğunu ve BTC fiyatının bu seviyenin altına sarkmaması gerektiğini söyledi.

Analist, Bitcoin’in bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmesi halinde ay sonuna kadar 71.000 dolar ile 72.000 dolar seviyelerine ulaşılabileceğini ve hatta yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi rekoru kaydedilebileceğini öngördü.

#BTC $BTC #Bitcoin 📌 65.200$-66.200$ destek bölgesi, bu seviyenin altına sarkmaması gerekiyor. 📌 Ekim ayına yükselişlerle gireceğimizi, sonrasında ise sıkıntılı bir sürecin başlayacağını önceden belirtmiştim. 📌 21 Ekim'de gördüğümüz 69.500$ tepe olarak mı kalacak, yoksa… https://t.co/87XgUrLpjR pic.twitter.com/dqr6zdMlzZ — Burak (@1buraker) October 23, 2024

Analist 1buraker, Bitcoin’in seyri için 24 Ekim ile 28 Ekim tarihlerinin kritik olduğunu vurguladı.