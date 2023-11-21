Bitcoin’de bir sonraki blok ödülü yarılanmasına yaklaşık 146 gün kaldı. Bitcoin’de blok ödülü yarılanması yaklaşırken ağdaki metrikler de yükselişe geçti.

En son veriler, Bitcoin ağının hash oranının tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor. Bitinfocharts’a göre Bitcoin ağının hash oranı 19 Kasım’da 547,79 Ehash/sn’ye ulaşarak yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi belirledi. Bir önceki rekor da Kasım ayının ilk günlerinde kırılmıştı.

Sonuç olarak Bitcoin ağının hash oranı, 2023 yılının başından bu yana yaklaşık %169’luk önemli bir artış yaşadı. Bitcoin ağının hash oranı bu yılın başlarında 203,58 Ehash/sn seviyesindeydi.

Bitcoin ağının hash oranındaki ve fiyatındaki artışa dair açıklamalarda bulunan CryptoQuant analisti Gigisulivan, Bitcoin’de düzeltme seviyelerinin 30.000 ile 31.500 dolar aralığında olabileceğini belirtti.

Analist Gigisulivan bu öngörüsünü desteklemek için 15 Eylül’deki piyasa hareketliliklerini hatırlattı. O dönemde hash oranıyla birlikte BTC fiyatı da yükselişe geçmişti.

Şu sıralar Bitcoin ağının hash oranının tüm zamanların en yüksek seviyesinde ve CoinMarketCap verilerine göre BTC fiyatı da yılın en yüksek seviyelerinde hareket ediyor. Bununla birlikte Bitcoin madencilerinin gelirleri de geride bıraktığımız hafta sonu 46,8 milyon dolara yükselerek 2022 yılının Nisan ayından bu yana görülmemiş seviyelere ulaştı.

Bitcoin ağı şu anda madencileri işlem ücretlerinin yanı sıra başarıyla oluşturdukları her bir blok için 6,25 BTC ile ödüllendiriyor. 2024 yılının Mart ile Nisan ayları arasında gerçekleşeceği öngörülen blok ödülü yarılanmasıyla birlikte Bitcoin ağındaki blok ödülü 3,125 BTC’ye gerileyecek.

Geride bıraktığımız yıl kripto para piyasasında yaşanan felaketler sonucunda Bitcoin madencilerinin gelirlerinde ciddi bir düşüş yaşandı. Ancak 2023 yılıyla birlikte kripto para piyasası toparlanarak yeniden yükselişe geçti. Bu toparlanma Bitcoin madencilerinin de yüzünü güldürdü.

Yatırımcıların artan ilgisiyle birlikte kripto para piyasasında fiyatlar yükselişe geçti. Bu yükseliş madencilerin gelirlerini de olumlu etkiledi.