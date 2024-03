Nice Hash, Bitcoin’de blok ödülü yarılanmasının 16 Nisan 2024 tarihinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Blok ödülü yarılanmaları, Bitcoin üretimini yarı yarıya azalttığından piyasa döngülerinde kritik bir role sahip.

Tarihsel veriler, şimdiye kadar 2012, 2016 ve 2020 yıllarında gerçekleşen blok ödülü yarılanmalarının ardından Bitcoin fiyatında astronomik yükselişler yaşandığını gösteriyor.

Tarih her zaman tekerrür etmeyebilir ancak önde gelen analistler ve uzmanlar, Bitcoin’de Nisan ayında gerçekleşecek bir sonraki blok ödülü yarılanmasının ardından da benzer yükselişlerin yaşanacağına inanıyor.

Bu yazımızda Twitter’daki (X) kripto para fenomenleri tarafından blok ödülü yarılanmasına ilişkin yapılan 12 tavsiyeye yakından bakacağız.

Yarılanma Döngüsünün Hemen Başındayız

Bitcoin bu kez blok ödülü yarılanması gerçekleşmeden önce tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 14 Mart’ta 73.740 dolar yükselen BTC böylelikle tüm zamanların en yüksek seviyesini belirledi.

Bu noktada birçok kişi Bitcoin’in halihazırda çok fazla yükseldiğini düşünerek bu seviyelerden BTC’ye yatırım yapma fikrini garipseyebiliyor. Fakat 2013 yılına kadar uzanan tarihsel veriler ise Bitcoin’de blok ödülü yarılanması döngüsünün henüz başında olduğumuzu gösteriyor.

Stop-loss seviyelerinizi ve alım-satım stratejilerinizi belirleyin, piyasayı ve gelişmeleri yakından takip edin. Çekingen bir yatırımcı, Bitcoin’de yarılanma döngüsünü uzaktan izlemesi durumunda astronomik yükselişleri kaçırabilir.

Asla Short İşlem Açmayın

Özellikle boğa sezonlarında Bitcoin’de short pozisyon açmak, düşen bir bıçağı tutmaya benzer. Zira Bitcoin boğa sezonlarında günlük bazda binlerce dolarlık ani yükselişler yaşayabilir. Bu tür yükselişlerin yaşandığı senaryoda düşüşü zamanlamak için short açarsanız ciddi kayıplarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Bitcoin yükseliş trendine girdiğinde ani ve şiddetli bir şekilde yükselir. Bitcoin’in boğa sezonlarında tek bir günde çift haneli oranlarda değer kazanabiliyor.

Sonuç olarak boğa sezonunda Bitcoin’i short’lamanız ciddi kayıplarla sonuçlanabilir.

Bitcoin vs. Altın Yatırımı

Bitcoin, altına kıyasla çok daha büyük ve şaşırtıcı yükselişler yaşadı. Altına kıyasla Bitcoin’in bu denli astronomik yükselişler yaşaması, pek çok altın yatırımcısının da aklını karıştırıyor.

Pek çok geleneksel yatırımcı, Bitcoin’in son 15 yılda kaydettiği yükselişlerin gerçek olamayacak kadar iyi olduğunu düşünüyor. Zira internet çağından önce bu tür şeyler neredeyse bir hayalden ibaretti.

Ancak günümüzde internetle birlikte mesafelerin önemi ortadan kalktı. İnternet görünmez bir ağ misali tüm dünyayı birbirine bağladı. Bu nedenle internetin para birimi Bitcoin’in de mucizevi oranlarda yükseliş yaşaması pek de şaşırtıcı değil.

Bitcoin Üretimi Azalacak

Nisan ayındaki blok ödülü yarılanmasıyla birlikte Bitcoin üretimi de azalacak. Şu anda Bitcoin’de blok ödülü 6,25 BTC seviyesinde. Ancak yarılanma sonrasında bu miktar 3,125 BTC’ye gerileyecek.

Şu anda madenciler günde yaklaşık 900 BTC üretiyor. Spot Bitcoin ETF’leri ise geride bıraktığımız günlerde tek bir günde 12.000 BTC satın aldı.

Dolayısıyla Bitcoin’deki mevcut üretim bile talebi karşılayacak düzeyde değil. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin rezervlerine sahip olan MicroStrategy de bulduğu her fırsatta binlerce BTC satın alıyor.

Ekonominin en temel teorilerinden biri arzın azaldığı durumda, talebin azalması veya aynı kalması durumunda fiyatların yükseleceğini söylüyor. Bu anlamda Bitcoin’de blok ödülü yarılanması sonrası devasa yükselişlerin yaşanacağının öngörülmesi boşuna değil.

Geçmişteki blok ödülü yarılanmalarının hemen öncesinde Bitcoin’in borsalardaki arzı yükselişe geçmişti. Ancak bu kez yarılanmaya yaklaşık bir ay gibi kısa bir süre kalmışken borsalarda tutulan BTC arzının tüm zamanların en düşük seviyelerinde olması dikkat çekiyor.

Bitcoin’in fiyatı arz ve talebe bağlı olarak belirlendiğinden insanların BTC’lerini satmaya pek niyetli olmaması, BTC fiyatında devasa yükselişleri tetikleyebilir.

Should I put $100 a month into stocks, gold, or Bitcoin? pic.twitter.com/E1gLa2XIAd — Tom Crown (@TomCrownCrypto) December 29, 2023

Yarılanma Döngüsü Takvimi

Bitcoin’de 4 yıllık yarılanma döngüleri sırasında Bitcoin’de astronomik fiyat yükselişleri yaşanıyor.

Bitcoin Maksimalistleri Zaman Çizelgesi

@thomas_fahrer adlı bir Twitter kullanıcısı, paylaştığı grafikteki mevcut döngü sonlandığında Bitcoin’in rezerv para birimi olarak ABD dolarının yerini alacağını öngörüyor.

#Bitcoin is the next world's reserve currency & it's the end of the cycle. The final monetary revolution. pic.twitter.com/qifw8r5lxB — Thomas | heyapollo.com (@thomas_fahrer) January 11, 2024

2030 Yılı Bitcoin Fiyat Hedefi 682.000 Dolar

ARK Invest tarafından yapılan bir Bitcoin fiyat tahmini, 2030 yılında BTC fiyatının 682.000 dolara yükseleceğini öngörüyor.

Dünyada 8.000 Kişi Başına 21 BTC Düşüyor

Bir X kullanıcısı yaptığı paylaşımda tüm dünyada 8.000 kişi başına yalnızca 21 BTC düştüğünü gözler önüne serdi.

Bununla birlikte halihazırda Wall Street’in agresif bir şekilde Bitcoin satın alması nedeniyle insanlığa çok daha az sayıda BTC kalabilir.

Bitcoin ile ABD Doları Karşılaştırması

Bir kullanıcı, yaptığı X paylaşımında ABD dolarının arzının %80’lik önemli bir bölümünün son 5 yıl içerisinde basıldığını ortaya koydu.

Şu anda tüm dünyada rezerv para birimi olarak kullanılan ABD dolarının, agresif bir şekilde karşılıksız basılması, ABD’nin önümüzdeki günlerce çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacağının bir işareti.

Bu noktada hiçbir otorite veya hükümet tarafından kontrol edilmeyen Bitcoin ise küresel rezerv para birimi olarak ortaya çıkabilir.

80% of all dollars were created in the last 5 years. Have a good night.#bitcoin pic.twitter.com/pt3jYXTdMB — 🏔Adam O🏔 (@denverbitcoin) March 1, 2024