Bir yatırımcı, 40 kat kaldıraç kullanarak açtığı Bitcoin short işlemiyle 10 milyon dolar kazanç sağladı.

Toplamda 516 milyon dolarlık pozisyon açan yatırımcı, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesinde Bitcoin fiyatına karşı bahis oynadı.

Yatırımcı, Bitcoin başına 84.043 dolardan 6.210 BTC’lik short pozisyon açtı ve kaldıraçlı işlem sayesinde pozisyon büyüklüğünü artırdı. Tüm short pozisyonlarını birkaç saat içinde kapatarak 9.46 milyon dolarlık kâr elde etti.

Kaldıraçlı işlemler büyük kazanç fırsatları sunsa da fiyat hareketleri aleyhte gelişirse pozisyonun likide edilme riski bulunuyor. Bu işlemde yatırımcı, Bitcoin fiyatı 85.592 doları aşarsa likidasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.

Bazı traderlar, yatırımcıyı likide etmek amacıyla Bitcoin fiyatını yukarı çekmeye çalıştı (likidasyon avı), ancak başarısız oldu. Bunun üzerine yatırımcı pozisyonuna 5 milyon dolar ekleyerek riskini azalttı.

This whale still managed to turn a profit despite being hunted by a team!

11 hours ago, @Cbb0fe publicly formed a team to hunt this whale who shorted $BTC with 40x leverage.

Just one hour later, the team was in action, driving $BTC above $84,690 in a short period.

The whale… pic.twitter.com/D6FBOFikZR

— Lookonchain (@lookonchain) March 17, 2025