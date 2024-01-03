Bitcoin (BTC) 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak Çarşamba günü sadece dakikalar içerisinde yaklaşık 5 bin dolar değer kaybetti ve bir anda işler tersine döndü.

Bitcoin (BTC) 2 Ocak 2023 tarihinde 3 bin dolar değer kazanarak 45.900 dolara kadar yükseldi ve 2022 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi belirledi. Ancak 2 Ocak’taki boğa koşusu 3 Ocak’ta yerini keskin bir düşüşe bıraktı. Bu yazımızda 3 Ocak’ta yaşanan sert düşüşün nedenlerine yakından bakacağız.

SEC Tüm Spot Bitcoin ETF Başvurularını Red mi Edecek?

Son birkaç ayda gözler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin vereceği karara çevirildi. Şimdiye kadar yapılan tüm spot Bitcoin ETF başvurularını ya erteleyen ya da reddeden SEC’in bu kez BlackRock ve Fidelity gibi devlerin sürece dahil olmasıyla birlikte farklı bir karar verebileceği düşünülüyor.

Önde gelen isimler, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması durumunda önümüzdeki yıllarda kripto para piyasasına trilyonlarca dolarlık sermaye girişi gerçekleşeceğini öngörüyor. Dolayısıyla SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına onay vereceğine dair artan beklentiler, Bitcoin (BTC) fiyatının 2023 yılının son çeyreğinde ve 2024 yılının başında kayda değer yükselişler yaşamasıyla sonuçlandı.

Ancak sabah saatlerinde medyaya yansıyan bir raporda SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yılın ikinci çeyreğine kadar onay vermeyebileceği iddia edildi. Raporda öngörülen senaryonun gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki günlerde BTC fiyatında ciddi düşüşler yaşanması şaşırtıcı olmaz.

Bununla birlikte, Bloomberg’in önde gelen ETF uzmanı, iddiaların herhangi bir dayanağı olmadığını söyleyerek raporu yalanladı.

People tagging me like crazy on this “rejection” report. We have heard nothing to indicate anything but approval but I want to give the guy benefit of doubt so I’m asking if he has any sources or if he just speculating. He seems to be bitcoin bull and recently tweeted… https://t.co/KV7k4NXtba — Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 3, 2024

Düşüşün Arkasında Madenciler mi Var?

Dünyanın en büyük blockchain’i Bitcoin’in kalbinde madenciler yer alıyor. Çünkü madenciler, Bitcoin ağındaki işlemleri doğrulamaya ve ağı güvende tutmaya yardımcı olurlar.

Bununla birlikte son aylarda Bitcoin ağında hash oranının rekor seviyelere yükselmesi, madencileri rahatsız etti. Özellikle önümüzdeki aylarda Bitcoin’de blok ödülü yarılanması sonrasında madencilerin elde edeceği blok ödülleri de yarı yarıya azalacak. Bu nedenlerden ötürü Bitcoin’de madenciler diken üzerinde.

Madenciler, hem maliyetleri karşılamaları hem de kâr etmeleri gerektiği için sık sık BTC satarak kripto para piyasasındaki yükselişlerden yararlanıyor. CryptoPotato olarak 2 Ocak’ta büyük madencilik şirketlerinin borsalara yüklü miktarda BTC gönderdiğini bildirmiştik.

Çılgınlık ve Açgözlülük

Serbest piyasada faaliyet gösteren nispeten yeni bir finansal varlık olan Bitcoin’in fiyatı oldukça değişkenlik gösteriyor. Geleneksel piyasaların aksine herhangi bir şekilde tatil günü olmayan BTC, bu nedenle spekülatörleri ve hızlı para kazanmak isteyenleri cezbediyor. Sonuç olarak bu durum, anlık yükselişlerin yanı sıra sert düşüşleri de beraberinde getiriyor.

Bitcoin’in genel olarak etkileyici yükselişlerin ardından çift haneli oranlarda fiyat düzeltmelerine gitmesi dikkat çekiyor. Ancak 2023 yılının sonlarındaki boğa koşusu sırasında Bitcoin’de (BTC) bu tür fiyat düzeltmelerine pek fazla şahit olmadık. Bitcoin dün 46.000 dolar sınırına dayandığı sırada bir kez daha uyarı sinyali vermeye başladı. Öyle ki Bitcoin fiyatının 46.000 dolara yükselmesinin ardından Göreceli Güç Endeksi (RSI) 4 saatlik grafikte aşırı alım bölgesine girdi.

Öte yandan Bitcoin’de Korku ve Açgözlülük Endeksi de 70 puanın üzerine çıkmasıyla piyasadaki yatırımcı hissiyatı da “aşırı açgözlülük” bölgesine girdi. Böylelikle efsanevi yatırımcı Warren Buffett’ın “Başkaları açgözlüyken korkak olun, başkaları korkarken de açgözlü olun” sözü bir kez daha haklı çıktı.