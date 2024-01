Bitcoin (BTC) 2024 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. Ancak Çarşamba günü sadece dakikalar içerisinde yaklaşık 5 bin dolar değer kaybetti ve bir anda işler tersine döndü.

Bitcoin (BTC) 2 Ocak 2023 tarihinde 3 bin dolar değer kazanarak 45.900 dolara kadar yükseldi ve 2022 yılının Nisan ayından bu yana kaydedilen en yüksek seviyeyi belirledi. Ancak 2 Ocak’taki boğa koşusu 3 Ocak’ta yerini keskin bir düşüşe bıraktı. Bu yazımızda 3 Ocak’ta yaşanan sert düşüşün nedenlerine yakından bakacağız.

Son birkaç ayda gözler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Bitcoin ETF başvurularına ilişkin vereceği karara çevirildi. Şimdiye kadar yapılan tüm spot Bitcoin ETF başvurularını ya erteleyen ya da reddeden SEC’in bu kez BlackRock ve Fidelity gibi devlerin sürece dahil olmasıyla birlikte farklı bir karar verebileceği düşünülüyor.

Önde gelen isimler, spot Bitcoin ETF başvurularının onaylanması durumunda önümüzdeki yıllarda kripto para piyasasına trilyonlarca dolarlık sermaye girişi gerçekleşeceğini öngörüyor. Dolayısıyla SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına onay vereceğine dair artan beklentiler, Bitcoin (BTC) fiyatının 2023 yılının son çeyreğinde ve 2024 yılının başında kayda değer yükselişler yaşamasıyla sonuçlandı.

Ancak sabah saatlerinde medyaya yansıyan bir raporda SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularına yılın ikinci çeyreğine kadar onay vermeyebileceği iddia edildi. Raporda öngörülen senaryonun gerçekleşmesi durumunda önümüzdeki günlerde BTC fiyatında ciddi düşüşler yaşanması şaşırtıcı olmaz.

Bununla birlikte, Bloomberg’in önde gelen ETF uzmanı, iddiaların herhangi bir dayanağı olmadığını söyleyerek raporu yalanladı.

People tagging me like crazy on this “rejection” report. We have heard nothing to indicate anything but approval but I want to give the guy benefit of doubt so I’m asking if he has any sources or if he just speculating. He seems to be bitcoin bull and recently tweeted… https://t.co/KV7k4NXtba

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) January 3, 2024