Bitcoin (BTC) fiyatı, iki aylık aranın ardından ilk kez 30.000 doların üzerine yükseldi. Bu yazımızda BTC fiyatındaki yükselişin olası nedenlerine yakından bakacağız.

Özet:

Bitcoin’in 30.000 doları aşmasıyla birlikte kripto para piyasanın toplam değeri 1,17 trilyon dolara ulaştı. Bu süreçte Bitcoin’le birlikte altcoin’ler de kayda değer yükselişler yaşadı.

Ripple’ın SEC’e karşı mücadelede elde ettiği son zaferin ardından kripto para piyasası yükselişe geçti.

Uzmanlar, SEC’in son dönemde aldığı olumsuz sonuçlar neticesinde kripto para sektörüne yönelik tutumunu yumuşattığına dikkat çekiyor. Bu da SEC’in spot Bitcoin ETF başvurularını onaylamasıyla sonuçlanabilir.

Kripto Para Piyasası Yeniden Yükselişe Geçti

Bitcoin (BTC) fiyatı, Ağustos ayından bu yana ilk kez 30.000 doların üzerine yükseldi. Bu yükselişin nedeni, kripto para piyasasındaki coşku ve giderek güçlenen yükseliş trendi olabilir.

Bitcoin’le birlikte Ether (ETH), Ripple (XRP), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) ve diğer altcoin’ler de yükselişe geçti. Sonuç olarak kripto para piyasasının toplam değeri 1,17 trilyon dolara ulaştı.

Ripple’ın SEC Karşısında Elde Ettiği Üçüncü Zafer

Bitcoin’deki yükselişi tetikleyen en önemli nedenlerden biri de Ripple’ın 19 Ekim’de SEC’e karşı kazandığı tarihi zafer. 19 Ekim günü gece geç saatlerde SEC, Ripple’ın üst düzey yöneticilerine yönelttiği suçlamaları düşürdü.

Böylelikle Ripple, son 4 ayda SEC’e karşı verdiği yasal mücadelede üçünü kez gülen taraf oldu. Ripple’ın Temmuz ayındaki ilk zaferinin ardından XRP fiyatı %80’in üzerinde artış yaşayarak 0,94 dolar kadar yükselmişti.

SEC, Sektöre Yönelik Tutumunu Yumuşattı

SEC, kripto para şirketlerine karşı açtığı davalarda art arda hezimete uğramasının ardından kripto para sektörüne yönelik katı tutumunu yumuşattı. ARK Invest CEO’su Cathie Wood, Galaxy Digital’den Mike Novogratz ve avukat John Deaton da son gelişmelerin ardından SEC’in sektöre tutumunun yumuşadığını doğruladı.

Cathie Wood’a göre SEC’in tutumundaki bu değişiklik, spot Bitcoin ETF’lerinin onaylanma ihtimalini de arttırıyor. Ripple-SEC davasında binlerce XRP yatırımcısını temsil eden avukat John Deaton, BlackRock’ın spot Bitcoin ETF başvurusunun onaylandığına ilişkin sahte haberlere rağmen SEC Başkanı Gary Gensler’in sessiz kalmasına dikkat çekti.

John Deaton, Gary Gensler’in kripto para sektörüne yönelik baskısını arttırmak için bugüne dek eline geçen tüm fırsatları değerlendirdiğini hatırlattı.