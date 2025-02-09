Bitcoin (BTC), Şubat ayına düşüşle başlamasına rağmen, piyasalardaki olumlu beklenti devam ediyor. Bitcoin geride bıraktığımız günlerde ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin etkisiyle 106.000 dolardan 91.000 dolara kadar geriledi. Ancak bazı kritik göstergeler BTC’nin hala boğa piyasasında olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin’de yükselişe işaret eden 3 faktör şu şekilde:

1. Piyasadaki Korku Alım Fırsatı Yaratıyor

Bitcoin’in sert düşüşü piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Ünlü kripto analisti Ali Martinez, yatırımcı duyarlılığının negatife döndüğünü ve Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin ‘açgözlülük’ seviyesinden ‘korku’ seviyesine gerilediğini vurguladı.

The best buying opportunities often come when crowd sentiment toward #Bitcoin $BTC is negative. Right now, sentiment suggests this could be one of those moments! Go to @SimpleFXcom, claim the $5,000 via my link https://t.co/GLjkpQvfTT, and buy the dip. pic.twitter.com/tx2jsXVoac — Ali (@ali_charts) February 9, 2025

Tarihsel olarak, piyasalarda korkunun hakim olduğu dönemler genellikle en iyi alım fırsatlarını yaratır. Martinez, bu tür korku ortamlarının, yatırımcıların BTC’ye yeniden girmesi için güçlü bir zemin oluşturabileceğini belirtiyor.

#Bitcoin $BTC holding above $92,800 keeps the bull case intact, according to the MVRV Pricing Bands. pic.twitter.com/ICB14eJEHT — Ali (@ali_charts) February 9, 2025

Efsanevi yatırımcı Warren Buffett’in de dediği gibi “Başkaları açgözlü olduğunda korkun, başkaları korktuğunda açgözlü olun.”

2. Kritik Destek Seviyesi ve Artan Alım Baskısı

BTC’de 92.800 dolar desteği oldukça kritik. Bitcoin fiyatının bu destekte tutunmaya devam etmesi, boğa sezonunun devam ettiği şeklinde yorumlanıyor. Geride bıraktığımız aylarda birkaç kez bu seviyenin altına gerileyen Bitcoin sonrasında hızla toparlanmıştı.

Ayrıca, HTX ve BitMEX borsalarındaki yatırımcılar alım yapmaya başladı. Büyük yatırımcıların (balinalar) BTC biriktirdiği gözlemlenirken, borsalardaki satın alma baskısı son 24 saatte önemli ölçüde arttı. Bu da satış dalgasının sona ermiş olabileceğini ve fiyatların yukarı yönlü hareket edebileceğini gösteriyor.

3. Tarihsel Veriler Şubat Ayında Yükselişe İşaret Ediyor

Tarihsel veriler, Bitcoin’in Şubat aylarında iyi performans sergilediğine işaret ediyor. Özellikle blok ödülü yarılanmalarını takip eden yılların Şubat aylarında Bitcoin’in kayda değer yükselişler yaşadığı görülüyor:

2021’de BTC %37 yükseldi.

2017’de %23 artış gösterdi.

2013’te ise %62 değer kazandı.

Bununla birlikte tarihsel veriler, gelecekte de benzer yükselişlerin yaşanacağı anlamına gelmiyor. Bitcoin, son düşüşle birlikte kritik seviyelerde işlem görse de piyasa analistleri ve yatırımcı duyarlılığı, uzun vadeli yükseliş beklentisini destekliyor. Piyasadaki korkunun artması, alım fırsatları yaratırken, büyük yatırımcıların BTC biriktirmesi ve tarihsel veriler de yükseliş eğiliminin korunabileceğine işaret ediyor.