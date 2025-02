Bitcoin (BTC), Şubat ayına düşüşle başlamasına rağmen, piyasalardaki olumlu beklenti devam ediyor. Bitcoin geride bıraktığımız günlerde ABD’nin uyguladığı gümrük tarifelerinin etkisiyle 106.000 dolardan 91.000 dolara kadar geriledi. Ancak bazı kritik göstergeler BTC’nin hala boğa piyasasında olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin’de yükselişe işaret eden 3 faktör şu şekilde:

Bitcoin’in sert düşüşü piyasa duyarlılığını olumsuz etkiledi. Ünlü kripto analisti Ali Martinez, yatırımcı duyarlılığının negatife döndüğünü ve Korku ve Açgözlülük Endeksi’nin ‘açgözlülük’ seviyesinden ‘korku’ seviyesine gerilediğini vurguladı.

The best buying opportunities often come when crowd sentiment toward #Bitcoin $BTC is negative. Right now, sentiment suggests this could be one of those moments!

Go to @SimpleFXcom, claim the $5,000 via my link https://t.co/GLjkpQvfTT, and buy the dip. pic.twitter.com/tx2jsXVoac

— Ali (@ali_charts) February 9, 2025